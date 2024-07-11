ATO Başkanı Gürsel Baran, ABD ziyaretlerinde vize kolaylığı talep etti - Son Dakika
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Ekonomi

ATO Başkanı Gürsel Baran, ABD ziyaretlerinde vize kolaylığı talep etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, iş görüşmeleri, konferans, seminer, toplantı ve fuar amaçlı ABD ziyaretlerinde Oda üyelerine vize kolaylığı sağlanması talebinde bulundu.

11.07.2024 11:50
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, iş görüşmeleri, konferans, seminer, toplantı ve fuar amaçlı ABD ziyaretlerinde Oda üyelerine vize kolaylığı sağlanması talebinde bulundu.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'i ziyaret etti.

Baran, iş görüşmeleri, konferans, seminer, toplantı ve fuar gibi amaçlarla gerçekleştirmek istedikleri ABD ziyaretleri için vize süreçlerinde Oda üyelerine kolaylık sağlanması konusunu dile getirdiklerini bildirdi.

Ziyaretin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi nedeniyle ABD'de bulunduğu bir zamana denk geldiğini anımsatan Baran, "ABD ile Türkiye arasında NATO çerçevesinde uzun yıllara dayanan müttefiklik ilişkileri, Avrupa-Atlantik coğrafyasının barış ve istikrarına önemli katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Baran, iki ülke arasındaki ilişkilerin askeri, siyasi ve ekonomik olmak üzere üç sacayağı üzerine oturduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ikinci büyük ticaret odası olarak bizler, bu ilişkinin ekonomik ve ticari bölümüyle ilgileniyoruz. Bu alanlardaki ilişkilerin gelişmesinden de büyük mutluluk duyuyoruz. ABD ile 2013'te 6,6 milyar doları bizim ihracatımız olmak üzere, 19,9 milyar dolarlık dış ticaretimiz vardı. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi son yıllardaki artışla rekor seviyeye ulaşarak 30 milyar doları aştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve ABD arasında dış ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması yönünde hedefi önümüze koymuştu. Mevcut veriler bu hedefe orta vadede ulaşılabileceğini gösteriyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Gürsel Baran, ABD ziyaretlerinde vize kolaylığı talep etti - Son Dakika

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