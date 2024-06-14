ATO Başkanı Gürsel Baran, Mozambik Belediye Başkanı ile görüştü

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Afrika ülkesi Mozambik'in başkenti Maputo Belediye Başkanı Rasaque Silvano Manhique ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, başta Ankara Büyükşehir Belediyesinin kardeş şehri Maputo'da yapılması planlanan konut olmak üzere yatırım projelerinin tanıtıldığı sunum gerçekleştirildi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Maputo'da 2011 yılında büyükelçilik açtığını, ikili ilişkilerin o günden sonra ivme kazandığını bildirdi.

Yaklaşık 40 Türk firmasının Mozambik'te 200 milyon dolar civarında yatırımı bulunduğunu belirten Baran, "İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın ülkenizdeki sayısı da hızla artıyor. Mozambik Cumhuriyeti ve dolayısıyla Maputo ile ticari ilişkilerimizi mevcut durumdan daha ileri seviyelere taşımak için Ankara Ticaret Odası olarak her türlü çalışmayı yürütmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Baran, Maputo'da yeni yatırımlara ve kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildiğini, Türk iş insanlarının kentte, başta inşaat sektörü olmak üzere, birçok alanda yatırım ve ticaretle ilgilenebileceklerini bildirdi.

Maputo Belediye Başkanı Manhique de ATO üyelerini yatırım için ülkelerine beklediklerini kaydetti.