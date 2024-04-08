ATO Başkanı Gürsel Baran, Ramazan Bayramı\'nda barış ve huzur temennisinde bulundu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ramazan Bayramı'nın, savaşların son bulmasına, dünyanın barış ve huzur içinde yaşamasına vesile olması temennisinde bulundu.
ATO Başkanı Baran, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların, sevgi, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının pekiştiği, milli ve dini değerlerin daha derinden hissedildiği önemli günler olduğuna işaret etti.
Son yıllarda bayramların, salgın hastalıklar, Türkiye'de yaşanan depremler ve yakın coğrafyada yaşanan savaşlar nedeniyle buruk şekilde kutlandığını bildiren Baran, şunları kaydetti:
" Gazze'de yaşanan insanlık dramı hepimizi derinden etkiliyor. Gıda, sağlık malzemesi sıkıntısı içinde yaşam savaşı veren Filistinli kardeşlerimizin durumu tüm dünyanın sorunu. Manevi iklimi yüksek Ramazan Bayramı'nın, savaşların son bulmasına, içinde yaşadığımız yerkürenin korunmasına, dünyanın barış ve huzur içinde yaşamasına vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ATO üyelerimizin, hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, nice bayramlara sağlık, afiyet, huzur ve barış içerisinde kavuşmayı niyaz ediyorum."
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Akenerji, sera gazı emisyon yoğunluğunu 2017 yılını baz alarak 2030 itibariyle yüzde 50 oranında azaltmayı hedeflediğini açıkladı. Şirket ayrıca karbon ayak izini azaltma, tek kullanımlık plastiklerin santrallerinden kaldırılması, su kaynaklarının etkin kullanımı ve iş sağlığı güvenliği alanlarında iyileştirmeler yapmayı hedefliyor.
Muş'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulan pazarda hareketlilik yaşanıyor. Belediye Meydanı ve PTT Caddesi yakınında kurulan pazarda vatandaşlar, bayram eksiklerini tamamlamak için tezgahlarda satışa sunulan ürünleri inceleyerek alışveriş yapıyor. Esnaf ise pazarda kıyafetler gibi çeşitli ürünleri satışa sunarak vatandaşların ilgisini çekiyor.
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, milletimize, şehrimize, İslam alemine ve insanlığa mutluluk ile huzur getirmesini temenni etti. Kesikbaş, bayramın birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesi için en güzel vesile olduğunu vurguladı.
MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay ve yönetimi, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü tebrik etmek için ziyarette bulundu. Akçay, iş birliği ve hizmet odaklı çalışmanın önemine vurgu yaparken, Kocagöz ise kalıcı eserler bırakmayı hedeflediklerini belirtti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde Perşembe günleri kurulan semt pazarı bu haftaya özel 9 Nisan Salı günü kurulacak. Pazarda, bayramlık alışverişlerini yapmak isteyenler çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek 'iyi bayramlar' dileğinde bulundu.
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