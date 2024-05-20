ATO Başkanı Gürsel Baran: Türkiye, Amerikan şirketleri için bölgesel bir merkez - Son Dakika
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Ekonomi

ATO Başkanı Gürsel Baran: Türkiye, Amerikan şirketleri için bölgesel bir merkez

ATO Başkanı Gürsel Baran: Türkiye, Amerikan şirketleri için bölgesel bir merkez

ABD'nin New York kentinde düzenlenen "41. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Ticari ilişkilerin son yıllarda ivmelenmesiyle, Türkiye'de bulunan Amerikan şirketlerinin bir bölümünün ülkeyi bölgesel bir merkez olarak...

20.05.2024 16:56
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ABD'nin New York kentinde düzenlenen "41. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Ticari ilişkilerin son yıllarda ivmelenmesiyle, Türkiye'de bulunan Amerikan şirketlerinin bir bölümünün ülkeyi bölgesel bir merkez olarak konumlandırdığı görülüyor." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki ATO heyeti, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda New York'ta gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Heyet yürüyüşte, "Hepimiz Filistinliyiz" yazılı atkılar ile Filistin'e destek mesajı da verdi.

Burada konuşan Baran, Türk ve Amerikan kültürlerinin, tarih boyunca birçok noktada etkileşime girdiğini belirtti.

Türkiye ile ABD'nin uzun yıllar yakın siyasi ve ekonomik ilişkiler içerisinde olduğuna işaret eden Baran, "Stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin giderek geliştiğini görüyoruz. Geçen yıl sonu itibarıyla ticaret hacmimiz 30,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini dile getirdi. Ankara Ticaret Odası olarak biz de bu hedef doğrultusunda gayret sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Etkinlik, iki toplum arasında güçlü bir köprü oluşturuyor"

Baran, ABD'nin Türkiye'ye yatırım yapan ülkeler sıralamasında yaklaşık 15 milyar dolar ile 2. sırada yer aldığını, Türkiye'de ABD sermayesine sahip 2 binden fazla şirketin faaliyet yürüttüğünü aktardı.

Türkiye'nin üretim ve yatırım için uygun bir merkez olduğunun altını çizen Baran, şunları kaydetti:

"Ticari ilişkilerin son yıllarda ivmelenmesiyle, Türkiye'de bulunan Amerikan şirketlerinin bir bölümünün ülkeyi bölgesel bir merkez olarak konumlandırdığı görülüyor. Türk vatandaşlarının ABD'deki yatırımlarının da 2,7 milyar dolar düzeyinde olduğu belirtiliyor. Bu yatırımlar iki ülke için de istihdamı artırıyor, teknolojik işbirliği ve ekonomik büyümeyi destekliyor."

Baran, Türk günü yürüyüşünün, iki ülke ilişkilerine katkı sağlayan önemli bir etkinlik olduğuna, iki toplum arasında güçlü bir köprü oluşturduğuna da dikkati çekti.

Programda Baran'a, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, New York, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Gürsel Baran: Türkiye, Amerikan şirketleri için bölgesel bir merkez - Son Dakika

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