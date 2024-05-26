ATO Başkanı Türkiye ve Nijerya Ticaret Hacminin Artırılmasını İstedi - Son Dakika
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Ekonomi

ATO Başkanı Türkiye ve Nijerya Ticaret Hacminin Artırılmasını İstedi

ATO Başkanı Türkiye ve Nijerya Ticaret Hacminin Artırılmasını İstedi

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ve Nijerya arasındaki ticaret hacminin her iki ülkenin lehine olacak şekilde artırılması çağrısında bulundu. Baran, Nijerya Federal Hükümeti Sınır Güvenliği Direktörü Chukwuemeka Michael Dike ve beraberindeki heyeti ağırlayarak, iki ülke arasındaki yakın ilişkilere dikkat çekti ve ticaret hacminin milyar dolarlarla ifade edilebilecek düzeylere taşınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Ankara'nın savunma sanayisi, medikal ve sağlık turizmi gibi alanlarda potansiyel barındırdığını belirterek, Ankara'dan yapılacak direkt uçuşların ticarete olumlu etkileri olacağını ifade etti.

26.05.2024 11:37
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ve Nijerya'nın ticaret hacminin her iki ülkenin lehine olacak şekilde artırılması çağrısında bulundu.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Nijerya Federal Hükümeti Sınır Güvenliği Direktörü Chukwuemeka Michael Dike ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Nijerya'nın, Afrika kıtasının en kalabalık ülkelerinden ve en büyük ekonomilerinden biri olduğunu belirtti.

Ülkenin petrol başta olmak üzere doğal kaynaklar açısından zengin olduğunu aktaran Baran, Türkiye ve Nijerya arasındaki yakın ilişkilere de dikkati çekti.

Baran, iki ülke arasında yaklaşık 900 milyon dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu bildirerek, "Ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkileri ticaret hacmimize de yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye ve Nijerya'nın ticaret hacmini, her iki ülkenin de lehine olacak şekilde artırmalı, milyar dolarlarla ifade edilebilecek düzeylere taşımalıyız." ifadesini kullandı.

Başkent ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, Ankara'nın savunma sanayisi, medikal ve sağlık turizmi gibi çeşitli alanlarda potansiyel barındırdığını belirtti.

Baran, Nijerya'nın başkenti Abuja ve en büyük kenti Lagos'a Ankara'dan yapılacak direkt uçuşların ticarete olumlu yansıyacağını da kaydetti.

Nijerya Federal Hükümeti Sınır Güvenliği Direktörü Dike de iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için ticaret odası gibi kurum ve kuruluşların önem taşıdığını bildirerek, bankacılık, maden, tarım, savunma sanayisi, medikal ve sağlık sektörlerinde işbirliği yapılması talebinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Türkiye ve Nijerya Ticaret Hacminin Artırılmasını İstedi - Son Dakika

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