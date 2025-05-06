ATO'da "Birleşik Arap Emirlikleri'nde Yatırım ve İş Fırsatları Günü" etkinliği gerçekleştirildi

Ankara Ticaret Odası (ATO), Dubai Ticaret Odası ve Tamimi Danışmanlık ortak girişimiyle " Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Yatırım ve İş Fırsatları Günü" başlıklı ticaret ve iş fırsatları etkinliği düzenlendi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Odada gerçekleştirilen etkinliğe, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Karabudak katıldı.

Karabudak, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile BAE'nin yarım asırdır süren güçlü ilişkileri olduğunu, Dubai'de 45 bini aşkın Türk vatandaşının yaşadığını belirtti.

Son yıllarda imzalanan anlaşmalarla iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine taşındığına dikkati çeken Karabudak, "Ülkelerimiz arasında siyasi, askeri, savunma sanayisi, sosyal alanlarda önemli gelişmeler kaydedildi. Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile de ekonomik ve ticari işbirliği yeni bir safhaya taşındı. Mal ve hizmet ticaretinin önündeki engelleri kaldırmayı temel alan bu anlaşma, KOBİ'ler dahil olmak üzere yatırımcı ve girişimcilerin faaliyetlerini kolaylaştırmayı da hedefliyor." ifadelerini kullandı.

"50 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkı sağlanacak"

Karabudak, Oda olarak, hükümetin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, BAE'deki ticaret ve yatırım imkanlarını üyelere tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, "Toplantıda edinilecek bilgiler ve kurulacak ticari ilişkiler, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüze koyduğu 50 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmamıza katkıda bulunacak. Ortak bir vizyonla hareket eden ülkeler olarak, bu hedefin kısa sürede gerçekleşeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara ticaretinin ve ihracatının gelişimi için çok yönlü çalışmalar ortaya koyduklarını vurgulayan Karabudak, e-ticaret ve e-ihracatı kapsayacak şekilde eğitim programları düzenleyerek, üyeleri dış pazara açmaya yönelik destekler sunduklarını kaydetti.

Karabudak, Ankara'nın, 32 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle iller arasında ithalatta ikinci, ihracatta üçüncü sıraya yerleştiği bilgisini verdi.

BAE'de Yatırım ve İş Fırsatları Günü etkinliğinde Tamimi Danışmanlık İş Geliştirme Ortağı Taner Topçu, Dubai Ticaret Odası Türkiye Temsilcisi Mert Danişger ve Tamimi Danışmanlık İstanbul Müdürü Senem Erdoğan da sunum gerçekleştirdi.