ATO, Mobilya Sektöründeki Mikro KOBİ\'lerin Uluslararasılaşma Yeteneklerini Geliştirmek İçin Yeni Bir Proje Başlatıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, mobilya sektörünün işyeri sayısı ve sağladığı istihdam ile önemli bir sektör olduğunu belirterek, "Üretim hacmini artıran mobilya sektörü ihracatta da gelişme kaydediyor. Bu gelişimin, büyük ve marka işletmelerle sınırlı kalmasını istemiyoruz. Ankara'da mobilyanın kalbinin attığı Siteler'de bulunan en küçük işletmelerin bile dünya pazarına açılmasını hedefliyoruz" dedi.
Başkent'in ihracatını ve ihracatçı sayısını artırmaya yönelik bir dizi çalışmayı hayata geçiren Ankara Ticaret Odası (ATO), katma değeri yüksek mobilya sektörünün ihracatını geliştirme hedefiyle yeni bir projeye başlıyor. ATO, kısa adı "INT4FURN" olan "Mobilya Sektöründeki Mikro KOBİ'lerin Uluslararasılaşma Yeteneklerinin Geliştirilmesi" Projesi ile mobilya sektöründe faaliyet gösteren, daha önce ihracat yapmamış mikro-KOBİ, KOBİ ve girişimci ATO üyelerini ihracat yapabilir hale getirerek, yurt dışı pazarlara açılmasını sağlayacak.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yerli kaynak kullanımının yüksek, ithal ürünlere bağımlılığın az olduğu mobilya sektörünün, katma değeri yüksek sektörler arasında yer aldığını belirterek, Türk mobilya sektörünün son yıllarda önemli gelişmeler kaydettiğini söyledi. Mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin büyük bölümünü küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşturduğunu kaydeden Baran, bu işletmeleri ihracat yapabilir hale getirmenin önemine dikkat çeken Baran, "Mobilya sektörü işyeri sayısı ve sağladığı istihdam ile önemli bir sektör. Proje ile mobilya sektöründe daha önce hiç ihracat yapmamış ATO üyelerini ihracat yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Katma değeri yüksek bu sektörün ihracatını artırmamız önemli" dedi.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Ankara sitelerin üretim ve ihracat konusundaki potansiyeline de dikkati çekerek, "Üretim hacmini artıran mobilya sektörü ihracatta da gelişme kaydediyor. Bu gelişimin büyük ve marka işletmelerle sınırlı kalmasını istemiyoruz. Ankara'da mobilyanın kalbinin attığı sitelerde bulunan en küçük işletmelerin bile dünya pazarına açılmasını hedefliyoruz" diye konuştu. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › ATO, Mobilya Sektöründeki Mikro KOBİ'lerin Uluslararasılaşma Yeteneklerini Geliştirmek İçin Yeni Bir Proje Başlatıyor - Son Dakika
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