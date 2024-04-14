ATO, Mobilya Sektöründeki Mikro KOBİ'lerin Uluslararasılaşma Yeteneklerini Geliştiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

ATO, Mobilya Sektöründeki Mikro KOBİ'lerin Uluslararasılaşma Yeteneklerini Geliştiriyor

ATO, Mobilya Sektöründeki Mikro KOBİ\'lerin Uluslararasılaşma Yeteneklerini Geliştiriyor

Ankara Ticaret Odası (ATO), mobilya ihracatını artırmak amacıyla 'Mobilya Sektöründeki Mikro KOBİ'lerin Uluslararasılaşma Yeteneklerinin Geliştirilmesi Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında, mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelere eğitim verilecek, uluslararası pazarlara açılmaları ve ihracat yapmaları sağlanacak. ATO Başkanı Gürsel Baran, mobilya sektörünün katma değeri yüksek bir sektör olduğunu belirterek, sektörün ihracatını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

14.04.2024 12:05  Güncelleme: 12:05
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Ankara Ticaret Odası (ATO), mobilya ihracatının artırılması amacıyla "Mobilya Sektöründeki Mikro KOBİ'lerin Uluslararasılaşma Yeteneklerinin Geliştirilmesi Projesi"ni başlattı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) desteğiyle, "Erasmus + Programı Mesleki Eğitim ve Öğretimde İşbirliği Ortaklıkları" kapsamında, Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde kısa adı "INT4FURN" olan söz konusu proje hayata geçirildi.

Projeyle mobilya sektöründe faaliyet gösteren daha önce ihracat yapmamış mikro-KOBİ, KOBİ ve girişimci ATO üyelerinin ihracat yapabilir hale getirilmesi ve yurt dışı pazarlara açılması amaçlanıyor.

Proje, Türkiye'den ATO ve Gazi Üniversitesinin yanı sıra İspanya, Portekiz, Yunanistan, Hollanda ve Estonya'da faaliyet gösteren 7 kuruluşun işbirliğiyle yürütülüyor.

Sektörün 10 milyar avroluk üretim hacmi hedefi doğrultusunda geliştirilen ve 2024 sonuna kadar devam edecek olan Proje, Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi Sistemi (ECVET) ile uyumlu hazırlanacak, çevrim içi eğitim programıyla mobilya sektöründeki KOBİ'lerin ihracat yapmadan önce temel bilgileri öğrenmeleri sağlanacak, firmalar sahaya çıkmadan önce ihracat yapmaya hazır hale getirilecek.

Uluslararası Dijital Öğrenme Merkezi kurulacak

Proje kapsamında, mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için eğitim müfredatı geliştirilecek, Uluslararası Dijital Öğrenme Merkezi kurulacak. Avrupa Kredi Sistemi ile uyumlu hazırlanacak olan mesleki eğitim ve öğretim müfredat programıyla ATO'ya kayıtlı ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren 3 bini aşkın işletmenin ihracat potansiyeli canlandırılacak.

Firmalar; uluslararası işletme kurma prosedürleri, dış pazarlara erişim, uluslararası işletme bilgileri, pazar analizleri, bilgileri yönetme, müşteriyi anlama, küresel müşterilere pazarlama teknikleri, yeşil uluslararasılaşma ve sürdürülebilirlik gibi konularda eğitim alacak.

İlk etapta 25 KOBİ'ye, pilot uygulama kapsamında, eğitim verilecek. Projeyle mobilya sektörünün bilgi, beceri ve yeterlilik düzeyinin yükseltilerek küresel pazarlara girmeye hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

"Katma değeri yüksek bu sektörün ihracatını artırmalıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, yerli kaynak kullanımının fazla, ithal ürünlere bağımlılığın az olduğu mobilya sektörünün katma değeri yüksek sektörler arasında yer aldığını belirtti.

Türk mobilya sektörünün son yıllarda önemli gelişmeler kaydettiğinin altını çizen Baran, mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin büyük bölümünü KOBİ'lerin oluşturduğuna ve bu işletmeleri ihracat yapabilir hale getirmenin önemine dikkati çekti.

Baran, "Mobilya sektörü iş yeri sayısı ve sağladığı istihdam ile önemli bir sektör. Projeyle mobilya sektöründe daha önce hiç ihracat yapmamış ATO üyelerini ihracat yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Katma değeri yüksek bu sektörün ihracatını artırmamız önemli." ifadelerini kullandı.

Ankara'da mobilyacıların yoğun olduğu Siteler'in üretim ve ihracat konusundaki potansiyeline de değinen Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Üretim hacmini artıran mobilya sektörü ihracatta da gelişme kaydediyor. Bu gelişimin büyük ve marka işletmelerle sınırlı kalmasını istemiyoruz. Ankara'da mobilyanın kalbinin attığı Siteler'de bulunan en küçük işletmelerin bile dünya pazarına açılmasını hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ATO, Mobilya Sektöründeki Mikro KOBİ'lerin Uluslararasılaşma Yeteneklerini Geliştiriyor - Son Dakika

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