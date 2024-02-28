ATO Başkanı: Türkiye ile Bangladeş arasındaki ticaret hacmi 1 milyar doları aştı - Son Dakika
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Ekonomi

ATO Başkanı: Türkiye ile Bangladeş arasındaki ticaret hacmi 1 milyar doları aştı

ATO Başkanı: Türkiye ile Bangladeş arasındaki ticaret hacmi 1 milyar doları aştı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Bangladeş arasındaki dış ticaret hacminin 1 milyar dolar eşiğini aştığını belirterek, "Bangladeş ile ülkemizin ticaretini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 3 milyar dolar seviyesine yükseltmek için Ankara Ticaret Odası olarak çalışmaya hazırız" dedi.

28.02.2024 11:31
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Bangladeş arasındaki dış ticaret hacminin 1 milyar dolar eşiğini aştığını belirterek, "Bangladeş ile ülkemizin ticaretini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 3 milyar dolar seviyesine yükseltmek için Ankara Ticaret Odası olarak çalışmaya hazırız" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq'ı makamında konuk etti. Baran, Büyükelçi Haq'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Bangladeş ile ilişkilerin ortak tarih, kültür ve değerler ekseninde sağlam temellere dayandığını belirtti. Baran, "Bangladeşli kardeşlerimizin Osmanlı-Rus savaşında Kalküta'nın camilerinde ordumuz için dualar ettiklerini, Milli Mücadele sırasında da maddi ve manevi destek verdiklerini unutmadık ve her zaman minnetle andık" diye konuştu.

İki ülkenin ihtiyaç duyulan her zaman birbirlerine karşılıklı yardım ve destekte bulunduğunu kaydeden Baran, Bangladeş'in asrın felaketi 6 Şubat depreminin ardından destek veren ülkeler arasında yer aldığını belirterek, teşekkür etti. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılı olduğunu hatırlatan Baran, Türkiye'nin Bangladeş'ten jüt ipliği, hazır giyim, triko ve seramik gibi ürünler ithal ettiğini, bunun karşılığında da pamuk, tekstil makineleri, demir-çelik, inşaat malzemeleri ve elektronik cihazlar ihraç ettiğini kaydetti. Türkiye'nin Bangladeş'e ihracat kalemlerinden birinin de Türk dizileri olduğunu belirten Baran, ülkeler arasındaki ilişkilerin ilerlemesinde Türkiye'de eğitim gören Bangladeşli gençlerin rolünün büyük olduğunu söyledi. Baran, Türkiye ile Bangladeş arasındaki ticari ilişkilerin savunma sanayii ürünleri alanında da geliştiğini söyledi.

"İlişkilerimizdeki yakınlık dikkate alınırsa Bangladeş ile mevcut rakam yeterli değil"

Bangladeş'in Türkiye'nin Güney Asya'da Hindistan'dan sonraki en büyük ticari partneri olduğunu, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 1 milyar dolar eşiğini geçtiğinin altını çizen Baran, şunları söyledi:

"Bangladeş bizim için önemli bir ülke. Geleceğine güveniyoruz. Ticaret Bakanlığımızın hedef ülkeler stratejisi çerçevesinde yayınladığı ülke listesinde Bangladeş'in de adı var. İlişkilerimizdeki yakınlık dikkate alınırsa Bangladeş ile mevcut rakam yeterli değil. Bu rakamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 3 milyar dolar seviyesine yükseltmek için Ankara Ticaret Odası olarak çalışmaya, dış ticaretimizi her iki ülkenin de lehine olacak şekilde geliştirmeye hazırız."

"Hedefe ulaşabilmek için iş birliği imkanlarını görüşmek üzere buradayım"

Büyükelçi M. Amanul Haq da, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirme konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Ankara Ticaret Odası'nı ziyaret ettiklerini belirterek, "Güven mektubu sunduğumda Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bana, iki ülke arasındaki ticaret hacmi için 3 milyar dolar hedefini göstermişti. Bu hedefe ulaşabilmek için iş birliği imkanlarını görüşmek üzere buradayım" dedi.

Büyükelçi Haq, ticari ilişkileri geliştirmek için Bangladeş Ticaret Odası'nın Türkiye'yi ziyaret edebileceğini belirtti. Haq, Bangladeş'in Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından milli bayramı ve yeni yılı kutlamak yerine bu organizasyonlar için ayrılan kaynağı Türkiye'ye deprem yardımı olarak gönderdiğini kaydetti. Büyükelçi, 15 Temmuz darbe girişimine karşı ilk tepki gösterenler arasında Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın da yer aldığını hatırlattı. Ankara'yı turistik bir destinasyon olarak da gördüklerini anlatan Büyükelçi Haq, Bangladeş'ten gelen misafirlerini Ankara ve çevre illerde gezdirdiğini ve onlar için de anlam ifade eden Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi'ni ziyaret ettiklerini kaydetti.

Görüşmede ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay da yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Bangladeş, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı: Türkiye ile Bangladeş arasındaki ticaret hacmi 1 milyar doları aştı - Son Dakika

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