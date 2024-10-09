ATO VE Dubai Ticaret Odası arasında "İyi Niyet Protokolü" imzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

ATO VE Dubai Ticaret Odası arasında "İyi Niyet Protokolü" imzalandı

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Dubai Ticaret Odası arasında ticari ve iş ilişkilerini geliştirmek üzere "İyi Niyet Protokolü" imzalandı.

09.10.2024 12:20
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Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Dubai Ticaret Odası arasında ticari ve iş ilişkilerini geliştirmek üzere "İyi Niyet Protokolü" imzalandı.

ATO'da düzenlenen imza töreninde konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Dubai'nin de aralarında bulunduğu yedi emirliğin oluşturduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu kaydederek, Türkiye ile BAE arasında geçtiğimiz yıl "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" imzalandığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE'yi ziyaretinde inşaattan sağlığa, savunmadan enerjiye kadar 13 ayrı alanda iş birliği anlaşması imzalandığını kaydeden Baran, iki ülke arasındaki ilişkilerin bu süreçte stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini söyledi. Baran, "Ankara'mız savunma sanayiinden ilaç ve medikal sanayiine, yenilenebilir enerjiden iş makinalarına kadar üretim kapasitesi ile rekabet gücü yüksek bir şehir" dedi.

Türkiye'nin savunma sanayii üretiminin önemli bölümünün Ankara'da gerçekleştiğini kaydeden Baran, dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı Defense News 100 listesine Türkiye'den giren 5 şirketin merkezinin de Ankara olduğunu söyledi. Başkent'in teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge merkezleriyle bir bilim, teknoloji ve araştırma kenti olduğunu kaydeden Baran, 21 üniversitesi ve 350 bin öğrencisi ile de aynı zamanda bir üniversite şehri olduğunu anlattı. Dubai Ticaret Odası ile imzalanan "İyi Niyet Protokolü" ile ticaret, yatırım ve turizm alanlarında iş birliğini hedeflediklerini kaydeden Baran, "Ankara, savunmadan ilaç ve medikal sanayiine, sağlıktan turizme kadar her alanda büyük tecrübelere sahip bir şehir. Üyelerimizin sektörel tecrübelerini sizlerle paylaşmak, Dubai Ticaret Odası üyelerinin deneyimlerinden de faydalanmak istiyoruz. Hedefimiz tecrübelerimizi paylaşarak, fırsatları yatırım ve ticarete dönüştürmek" dedi.

Dubai Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mohammad Loota ile birlikte protokole imza koyan Baran, "Ülkemizin Körfez ülkeleri politikaları doğrultusunda Dubai Ticaret Odası ile ticari ve iş ilişkilerini geliştirerek, köprü kurmak üzere iş birliği niyetimizi kayıt altına aldık. İmzaladığımız bu protokolün Ankara Ticaret Odamız ve Dubai Ticaret Odası için, iş dünyalarımız için, ülkelerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Dubai'ye davet

Dubai Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mohammad Loota, Türkiye'nin Dubai'nin en çok ihracat gerçekleştirdiği üçüncü, en çok ithalat yaptığı ilk ülke olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin son 5 yılda yükselişe geçtiğinin altını çizen Loota, Ankara Ticaret Odası ile imzalayacakları iş birliği protokolü için heyecanlı olduklarını belirterek, "İmzaladığımız bu protokolle hem Dubai hem de Türkiye'nin iş insanlarını bir araya getireceğiz" dedi.

Dubai'nin varlık temelli tahvil olarak tanımlanan Sukuk açısından dünya lideri olduğunu ve Dubai Borsası'nı büyütme hedefleri bulunduğunu bildiren Loota, "Türk şirketlerin Türkiye'deki borsadan sonra en çok kote oldukları ikinci borsa olarak Dubai Borsası'nı hedef almalarını dileriz" diye konuştu. Loota, Ankara Ticaret Odası'nı iş birliği çalışmalarını başlatmak üzere Dubai'ye de davet etti.

İmzalanan protokol, ikili ticaret ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, ortak girişimlerle, ortaklıklarla ve iki ülke arasında köprü kurulmasını desteklemek, karşılıklı teknik destek sağlamak, iki ülke arasında ziyaretler düzenlemek ve iş dünyaları arasında karşılıklı konferanslar ve toplantılar düzenlemek, üyelerin faaliyet gösterdiği alanlarda tecrübe ve birikimleri paylaşmaya dair konuları kapsıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, ankara, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO VE Dubai Ticaret Odası arasında 'İyi Niyet Protokolü' imzalandı - Son Dakika

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