ATO ve Dubai Ticaret Odası'ndan Protokol - Son Dakika
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Ekonomi

ATO ve Dubai Ticaret Odası'ndan Protokol

ATO ile Dubai Ticaret Odası, ticaret ve iş ilişkilerini geliştirmek için protokol imzaladı.

09.10.2024 13:17
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Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Dubai Ticaret Odası arasında ticari ve iş ilişkilerini geliştirmek için "iyi niyet protokolü" imzalandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, iki oda arasındaki "iyi niyet protokolü"nün imza töreni ATO'da, Başkanı Gürsel Baran ve Dubai Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali bin Raşid Lutah'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Protokol, ikili ticaret ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi, ortak girişimler ve ortaklıklar kurulması, karşılıklı teknik destek sağlanması, ziyaretler düzenlenmesi, iş dünyaları arasında karşılıklı konferanslar ve toplantılar yapılması ile üyelerin tecrübe paylaşımında bulunması gibi konuları kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, Dubai'nin de aralarında bulunduğu 7 emirliğin oluşturduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Türkiye'nin Körfez Bölgesi'ndeki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu bildirerek, Türkiye ile BAE arasında geçen yıl "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" imzalandığını anımsattı.

İmzalanan protokolle ticaret, yatırım ve turizm alanlarında işbirliğini hedeflediklerini belirten Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara, savunmadan, ilaç ve medikal sanayisine, sağlıktan turizme kadar her alanda büyük tecrübelere sahip bir şehir. Üyelerimizin sektörel tecrübelerini sizlerle paylaşmak, Dubai Ticaret Odası üyelerinin deneyimlerinden de faydalanmak istiyoruz. Hedefimiz tecrübelerimizi paylaşarak, fırsatları yatırım ve ticarete dönüştürmek."

Lutah da Türkiye'nin, Dubai'nin en çok ihracat gerçekleştirdiği üçüncü ve en çok ithalat yaptığı birinci ülke olduğunu bildirerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 5 yılda yükselişe geçtiğine işaret etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, Turizm, ankara, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO ve Dubai Ticaret Odası'ndan Protokol - Son Dakika

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