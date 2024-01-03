 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ATSO Başkanı Ali Bahar: OVP Hedeflerini Dikkate Almak Önemli - Son Dakika
Üye Girişi

ATSO Başkanı Ali Bahar: OVP Hedeflerini Dikkate Almak Önemli

ATSO Başkanı Ali Bahar, geleceğe yönelik alınacak kararlarda Orta Vadeli Plan (OVP) hedeflerini dikkate almanın belirsizlikleri azaltacağını ve iş dünyası için riskleri azaltacağını belirtti. Bahar, 2023 yılı enflasyonunun OVP hedefinin hemen altında gerçekleştiğini ve OVP'nin önemini bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, iş dünyasının OVP hedeflerini dikkate alması gerektiğini vurguladı.

ATSO Başkanı Ali Bahar: OVP Hedeflerini Dikkate Almak Önemli
03.01.2024 - 13:19,  Güncelleme: 14:15
Abone Ol

ATSO Başkanı Ali Bahar, "Geleceğe yönelik alacağımız kararlarda OVP hedeflerini dikkate almanın belirsizlikleri azaltacağı ve bunun da iş dünyamız açısından risklerin azaltılması noktasında büyük önem arz edeceği bellidir. Programa duyulan güvenin devam etmesi için hepimiz elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte belli olan 2023 yılı enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonun son dönemde yaşanan arz talep dengesizliğinden ve dönemsel gelişmelerden kaynaklandığını dile getiren Ali Bahar, "Gerek arz tarafında yaşanan sıkıntılar gerekse artan tüketim talebi nedeniyle tüketici enflasyonu üretici enflasyonundan daha hızlı bir yükseliş gösterdi. Sektörel güven endeksi ve tüketici güven endeksinde son 4 ayda yaşanan artışların devam etmesi ve programa duyulan güvenin devam etmesi için hepimiz elimizi taşın altına koymaya hazırız" diye konuştu.

Başkan Bahar açıklamasında şunları kaydetti:

"2023 Aralık ayı enflasyonu bir önceki aya göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 olarak açıklanmıştır. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olmuştur. Böylelikle 203 yılı enflasyonu, OVP'de 2023 yılı için tahmin edilen yüzde 65 yıllık enflasyon hedefinin 0,23 puan gerisinde gerçekleşmiştir."

"OVP'nin önemini bir kez daha görmüş olduk"

2023 yılı için Orta Vadeli Plan (OVP) kapsamında açıklanan yıllık enflasyon hedefinin yüzde 65 olarak belirlendiğini belirten Başkan Bahar, "Yılın son verisi olan Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte yıllık bazda yüzde 64,77 düzeyine ulaşan Tüketici Fiyat Endeksi, OVP yıl sonu hedefi olan yüzde 65'in az bir farkla altında kaldı. Bu da bize OVP'nin beklentilerimizi şekillendirmede ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

"İş dünyası olarak OVP hedefini dikkate almalıyız"

Geleceğe yönelik kararlarda OVP hedeflerini dikkate almanın belirsizlikleri azaltacağını kaydeden Başkan Bahar, "Bunun da iş dünyamız açısından risklerin azaltılması noktasında büyük önem arz edeceği bellidir. OVP hedeflerinin tutturulmasının önemi ortada, piyasalara yön veren en önemli gelişmenin de beklentiler olduğu açıktır. Şimdi önümüze baktığımızda 2024 yılı enflasyon hedefinin yüzde 33 olduğunu görüyoruz. Bu hedeflerin tutturulması noktasında iş dünyasına da büyük bir görev düşmektedir" dedi.

Sektörel güven endeksi ve tüketici güven endeksinde son 4 aydaki artışa dikkat çeken Başkan Bahar, "Bizler bu hedefi dikkate alıp, fiyatlandırma politikalarımızı bu beklentiye göre şekillendirebilirsek programın başarılı olması ve ekonomik güvenin sağlanması kaçınılmaz olacaktır. Programa duyulan güvenin devam etmesi için hepimiz elimizi taşın altına koymaya hazırız" diye konuştu.

Gıdada enflasyon hız kesmedi

Aralık ayında en fazla artış gösteren ürünlerin yüzde 27,38 ile sebze, yüzde 14,47 ile ilaç ve yüzde 14,38 ile kuzu eti olduğunu belirten Başkan Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açıklanan veriler, düşük gelir grubu için nispeten daha önemli olan gıda, eğitim ve sağlık gibi kalemlerde enflasyonun daha güçlü hissedildiğini göstermektedir. En fazla düşüşün hava yolu taşımacılığı, ulaştırma gibi sektörlerde yaşanmış olmasının, özellikle 2022 yılında bu sektörlerdeki enflasyonun çok yüksek olması nedeniyle baz etkisinden kaynakladığını görebilmekteyiz."

2023'te en fazla artış lokanta, oteller, eğitim ve sağlıkta yaşandı

TÜFE'de ana harcama grupları bazında en yüksek aylık artışın yüzde 5,30 ile eğlence ve kültür grubunda gerçekleştiğini kaydeden Bahar, "Bunu yüzde 4,97 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ve yüzde 4,81 ile gıda ve alkolsüz içecekler grupları izlemiştir. Yıllık bazda ise en yüksek artışların sırasıyla yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller, yüzde 82,06 ile eğitim ve yüzde 79,59 ile sağlık gruplarında gerçekleştiği görülmüştür. Aralık ayında, endekste kapsanan 143 mal ve hizmet kaleminin 112'sinde artış yaşanırken yalnızca 20 başlıkta düşüş görülmüştür. Aynı dönemde 11 temel başlıkta fiyat değişimi gözlenmemiştir" dedi.

Üretici fiyatlarındaki artış hızının yavaşladığına işaret eden Ali Bahar, "Özellikle geçtiğimiz yıl, aşırı şekilde açılan ÜFE - TÜFE makasında tüm zamanların rekorları kırılarak aradaki fark ÜFE lehine yüzde 60'lara kadar çıkarak tarihi düzeylere yükselmişti. Özellikle seçim sonrasında yeni ekonomi yönetiminin izledikleri politikalar sayesinde ÜFE'nin hız kesmesi ile birlikte makasın kapanmaya başladığını ve yüzde 20 TÜFE lehine değiştiğini görmüş bulunmaktayız. Bu veriler bize üretim maliyetlerinde bir yavaşlama olduğunu ancak talebin yüksek seyretmesi nedeniyle enflasyonun hız kesmediğine işaret etmektedir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ali Bahar, OVP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATSO Başkanı Ali Bahar: OVP Hedeflerini Dikkate Almak Önemli - Son Dakika


14:32
HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03
90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51
Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37
Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:37
Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37
Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:35
Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor

Son Dakika
14:32 HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29 Herkes "Neden?" diye soruyor! Mesut Özil'den yıllar sonra Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37 Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37 Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:37 Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:35 Tokyo'da Yolcu Uçağı ile Sahil Güvenlik Uçağı Çarpışması: Soruşturma Pilot Hatası veya İletişim Eksikliği Üzerine Yoğunlaşıyor
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 14:40:49. #1.11#
SON DAKİKA: ATSO Başkanı Ali Bahar: OVP Hedeflerini Dikkate Almak Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement