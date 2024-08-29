ATSO Başkanı: Enflasyon düzeltmesiyle ilgili önerilerimizin dikkate alınması olumlu bir gelişme

Ekonomi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, "Enflasyon düzeltmesinin birçok sektör üyesine yaşattığı mağduriyetin giderilmesi adına önerilerimizin dikkate alınması, çözüme yönelik gösterilen hızlı refleks iş dünyamız adına olumlu bir gelişmedir. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman'ın Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda kamuoyu ile paylaştıkları ve Ankara temasları kapsamında dosya olarak iletmiş oldukları enflasyon muhasebesi konusu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasıyla netliğe kavuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, "ATSO Ağustos Ayı Meclisimizde ve hemen ardından Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaretimizde, enflasyon düzeltmesine ilişkin yayınlanan tebliğin birçok sektör üyesine yaşattığı mağduriyeti dile getirerek, vergi adaletine uygun olarak revize edilmesi konusunda taleplerimizi iletmiştik. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetiminin taleplerimizi dikkate alması, çözümüne yönelik gösterdikleri hızlı refleks, iş dünyamız adına olumlu bir gelişmedir. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Karar firmalara nefes aldıracak"

Küçük işletmelere yönelik alınan kararla, 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefinin geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarılmasının, firmaların karşı karşıya geldiği sorunları büyük ölçüde ortadan kaldıracağını ifade eden ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, sözlerini şöyle sürdürdü; "2023 yılı sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerimizin, 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacak. Böylece ilk geçici dönemde yapılan erteleme, yıl geneline yayılmış olacak ve sadece yılsonu bilançolarına uygulanacak. ATSO olarak mayıs ayından itibaren bu minvalde görüşlerimizi hem üyelerimiz hem de kamuoyu ile paylaşıyor, Bakanlıklarımıza iletiyoruz. En başından bu yana enflasyon muhasebesinin geçici dönemler için uygulanmaması gerektiğini ifade ettik. Önerilerimizin kabul edilmesinden dolayı üyelerimiz ve iş dünyası adına memnuniyet duyuyoruz. Bizimle birlikte aynı sorunu ifade eden TOBB Başkanımıza ve oda başkanlarımıza teşekkür ediyoruz."

"Ek vergi konusunun dikkate alınması gerekiyor"

Hazine ve Maliye Bakanlığının, ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi uygulanmış beyannamelerin verilme sürelerini önce 27 Ağustos'a, daha sonra da 6 Eylül'e kadar uzatmasını son derece anlamlı ve duyarlı bir hareket olarak gördüklerini kaydeden Başkan Hacısüleyman, "ATSO olarak bizim de gündemimizde yer alan, devam etmekte olan yatırımların yeniden değerlemesi sonucu ortaya çıkan ek vergi konusuna çözüm getirileceğini ve bu konuda çalışmaların sürdürüldüğünü öğrenmiş bulunuyoruz. Bu önemli sorunun çözümünde, hem üyelerimizle hem de ilgili kamu kurumlarıyla yakın iş birliği içerisinde çalışmalarımızı devam ettiriyor ve iş dünyasının üzerindeki mali yüklerin hafifletilmesi adına gerekli adımların atılması için yoğun çaba gösteriyoruz. Henüz üretime başlamamış olmalarına rağmen, sadece yaptıkları yatırımın enflasyon muhasebesi nedeniyle değer kazanması sonucunda vergiyle karşı karşıya kalan işletmelerimiz var. Bu durumun vergilendirme prensiplerine uygun olmadığını düşünüyoruz. Benzer şekilde, yatırımlarını tamamlayıp üretime geçmiş ancak henüz satış yapmamış işletmelerin de ek vergi yüküyle karşılaşmaması için yapılan düzenlemelerde bu hususun mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyoruz."

"6 aydır enflasyon muhasebesi konuşuyoruz"

İş dünyasının bahar aylarından bu yana enflasyon muhasebesi ile meşgul olduğunu dile getiren ATSO Başkanı Hacısüleyman, "Yavaşlayan talep ve artan maliyetler gibi çok ciddi sorunlarımız varken, altı ayımızı enflasyon muhasebesi konusunu konuşarak geçirdik. Bu durum bile enflasyonun ne büyük bir sorun olduğunun göstergesidir. Bir daha açılmamak üzere enflasyon muhasebesi konusunu rafa kaldıralım, asıl sorunlarımıza ve bunları nasıl çözeceğimize odaklanalım istiyoruz. Böyle bir ortamda işletmeler mevcutlarını korumaktan öteye geçip yeni yatırımlarla, ar-ge çalışmalarıyla, tasarım ve markalaşmayla uğraşamayacaktır. İş dünyası olarak, enflasyon nedeniyle yaşadığımız reel kayıpların yanında, verimlilik ve odaklanma sorunları da yaşamaktayız. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bugün atılan olumlu adım, iş dünyamız ve sektör temsilcilerimizin üzerindeki yükü hafifleterek, işlerine ve üretime odaklanmalarına destek olacaktır. Ekonomi yönetiminin taleplerimizi dikkate alması, mağduriyetin giderilmesi adına reel sektörü destekleyecek olumlu bir gelişmedir. Kendilerine taleplerimizi ve önerilerimizi dikkate almalarından dolayı teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu. - ANTALYA