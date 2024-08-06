ATSO Başkanı: Enflasyonda düşüş başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ATSO Başkanı: Enflasyonda düşüş başladı

ATSO Başkanı: Enflasyonda düşüş başladı

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Temmuz ayı enflasyonunun beklentilere paralel olduğunu belirterek, "Aylık bazda Haziran'a göre daha yüksek bir enflasyon var ancak yıllık enflasyonda düşüş başladı" dedi.

06.08.2024 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Temmuz ayı enflasyonunun beklentilere paralel olduğunu belirterek, "Aylık bazda Haziran'a göre daha yüksek bir enflasyon var ancak yıllık enflasyonda düşüş başladı" dedi.

Geçtiğimiz dönem iç talepte yaşanan yüksek artışa bağlı tetiklenen bir ekonomik büyüme süreci olduğuna işaret eden Başkan Yusuf Hacısüleyman, "Şu ana kadar alınan tedbirlerle iç talepte ve tüketim harcamalarında kayda değer bir yavaşlama var. Ancak diğer yandan üretimi teşvik edecek politikaların devreye alınması büyük önem arz ediyor."

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Temmuz ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu. 2024 yılı Temmuz ayı TÜFE oranının yüzde 3,23 ile piyasa beklentilerine paralel bir seyir izlediğini kaydeden Başkan Yusuf Hacısüleyman, "Yıllık enflasyon ise yüzde 61,78 düzeyinde gerçekleşirken, bu oran son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Beklenen bir süreçti ve enflasyonun mayıs ayında zirveye ulaşacağını ve haziran ayı ile birlikte dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörüyorduk" diye konuştu. Mayıs ayında yüzde 75,45 ve haziran ayında yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun bu ay yüzde 61,78'e kadar gerilemesinin kalıcı bir enflasyon gerileme sürecine girildiğinin işareti olduğunu belirten Hacısüleyman, "Yılın geri kalan döneminde yaşanacak gerilemeler ile birlikte yılsonu enflasyon hedeflerinin rahatlıkla gerçekleşeceğini düşünüyoruz" dedi.

"Vatandaşın algısı hemen değişmez"

Vatandaşların enflasyon konusundaki algılarının hemen değişmesini beklemenin yanlış olacağını kaydeden Hacısüleyman, "Vatandaşlarımız uzun bir süredir enflasyonla mücadele ediyor. Hissedilen ile teknik veriler her zaman örtüşmeyebilir. Bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek" diye konuştu.

Geçtiğimiz dönem iç talepte yaşanan yüksek artışa bağlı tetiklenen bir ekonomik büyüme süreci yaşandığına işaret eden Hacısüleyman, sözlerini şöyle sürdürdü;

"İçinde bulunduğumuz dönemden itibaren bu dengenin değişeceğini öngörüyoruz. Açıklanan büyüme verilerinde net ihracatın uzun bir zaman sonra ilk defa büyümeye pozitif katkı sunduğunu gördük. Gerek faiz oranlarındaki yüksekliğin iç talep üzerindeki etkisi, gerekse ihracat rakamlarındaki artışlar da bu görüşümüzü destekler niteliktedir. İmalat sanayinde ve iktisadi faaliyette sektörler geneline yayılan bir yavaşlama söz konusu. Bu yavaşlamanın ekonomimizin çarklarına zarar vermemesi için bir yandan da üretimin ve ihracatın desteklenmesi gerekiyor. Yaşadığımız yüksek enflasyonu aşağı çekmek için sadece tüketimi yavaşlatmanın yetmeyeceğini, üretimin ve ihracatın da desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz."

"Çok dikkatli olmamız gereken bir dönem yaşıyoruz"

Türkiye'nin, Ortadoğu'da yaşanan gerginlik ortamına ve ABD ekonomisindeki yavaşlama sinyallerine dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Hacısüleyman, "Özellikle para ve sermaye piyasalarında yaşanan kayıpların etkisi ile yurtiçi piyasalarda da haftaya çok önemli kayıplarla başladık. Sanayi üretimi, PMİ, reel kesim güven endeksi, diğer sektörel güven endeksleri, perakende satış hacmi gibi veriler Türkiye ekonomisinde bir yavaşlamaya işaret ediyor. Birinci önceliğimizi fiyat istikrarını yeniden sağlamak olarak kabul etmekle birlikte; Reel sektörün göz ardı edilmemesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İstikrar sürecini sekteye uğratmayalım"

Yeni vergi uygulamalarının iş dünyasında tedirginliğe neden olduğuna işaret eden başkan Yusuf Hacısüleyman, "Vergilerdeki artışların mutlaka belli oranlarda mal ve hizmet fiyatlarına yansıdığını biliyoruz. Bu yansımanın dezenflasyon ve istikrar sürecini sekteye uğratmaması için doğru adımlar atmak zorundayız. Ülkemizde dolaylı vergi yükü oldukça yüksek ve bu vergilerdeki küçük artışlar bile ciddi anlamda enflasyona neden olmaktadır. Bu nedenle özellikle dolaysız vergilere yönelik düzenlemeler ve fiyatlara yansıması nispeten zor olan vergilere yönelik düzenlemeler tercih edilmelidir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATSO Başkanı: Enflasyonda düşüş başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 04:01:37. #1.11#
SON DAKİKA: ATSO Başkanı: Enflasyonda düşüş başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement