Av Sezonu Başlıyor: Balık Tüketimi Artacak - Son Dakika
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Ekonomi

Av Sezonu Başlıyor: Balık Tüketimi Artacak

Eylül ayı itibarıyla başlayacak av sezonuna ilişkin hazırlıklar devam ederken, su ürünleri sektör temsilcileri, bu sene, ağların dolu olmasıyla kişi başı yıllık 6-8 kilogram olan balık tüketiminin artmasını bekliyor.

27.08.2024 11:16
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Eylül ayı itibarıyla başlayacak av sezonuna ilişkin hazırlıklar devam ederken, su ürünleri sektör temsilcileri, bu sene, ağların dolu olmasıyla kişi başı yıllık 6-8 kilogram olan balık tüketiminin artmasını bekliyor.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun, AA muhabirine, sektör olarak 1 Eylül'de başlayacak av sezonunu heyecanla beklediklerini söyledi.

Tüketicilerin de aynı beklenti içinde olduğunu düşündüklerini dile getiren Sagun, "İzlenimlerimiz bu yıl denizlerimizde bol miktarda palamut olacağı şeklinde. Bu durum hem balıkçılarımız hem de vatandaşlarımız için sevindirici bir gelişme olacak. Ayrıca uzun yıllardır Türkiye'nin dünyanın dört bir yanına balık ihraç etmesine karşın, iç piyasada tüketimin az olmasından yakınıyorduk. Ağların dolu olması kişi başı yıllık 6-8 kilogram olan balık tüketim oranlarının da yukarılara çıkmasını sağlayacak." şeklinde konuştu.

Sagun, tüketicilerin en fazla tükettiği ürünlerden olan somonun yıllardır Norveç'ten ithal edildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunun karşılığında milyonlarca dolar ödüyorduk. Ancak son yıllarda özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yaptığımız yatırımlar ve geliştirme projeleri sonucunda üreterek ihraç ettiğimiz Türk somonu, vatandaşımızın mutfağında da yerini almaya başladı. Türk somonunun tüketiciler tarafından daha çok tercih edilmesi, Norveç somonu için ödenen milyonlarca doların ülkemizde kalmasını sağlayacak."

Dış pazarlarda büyük ilgi gören Türk somonunun ihracatının da sürekli arttığını kaydeden Sagun, somon ihracatına başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen en önemli ihraç ürünlerinden olan çipura ve levrek seviyelerine yaklaşıldığını aktardı.

Sagun, 2024'ün ilk 6 aylık rakamlarına bakıldığında, levrek ihracatının 274,8 milyon dolar, çipura ihracatının 252,8 milyon dolar, somon ihracatının ise 195,9 milyon dolar olduğu bilgisini verdi.

"Atalarımızdan aldığımız bol bereketli denizleri, gelecek nesillere bol bereketli bırakmamız lazım"

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya da bu sezon palamutun bol olacağını belirterek, "Bu yıl palamut bol, her eve palamut girecek gibi düşünüyoruz. Palamutun bol olduğu yıllarda hamsinin az olduğunu da biliyoruz. Yıl içerisinde tabii ki hamsi de olacak ama istenilen kadar olmayacaktır." diye konuştu.

Özkaya, yeni sezona hamsi avcılığında kota sistemiyle girildiğini hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hamside son zamanlarda et verimi biraz düşük, iklim değişikliği gibi nedenlerden dolayı. Bunun için hamsiye kota gelmesinden çok memnunuz. Böylece hamsi kendini biraz toparlar, stokları toparlanır. Atalarımızdan aldığımız bol bereketli denizleri, gelecek nesillere bol bereketli bırakmamız lazım ki genç nesiller balıkçılık sektöründen çekilmesin. Bunun için de bu senenin hatasız, kazasız, bol ve bereketli geçmesini arzu ediyoruz. Palamutta da bunun ışığını gördük kesinlikle bol, bereketli olacak."

Verilere göre geçen yıl yaklaşık 274 bin ton hamsi yakalandığını aktaran Özkaya, hamside yeni sistemde 400 bin ton civarında kota verildiğini aktardı.

Özkaya, TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu kurulduğunu ve komisyonun sahada balıkçı barınaklarını ziyaret ederek görüşlerine başvurduğunu da belirtti.

"Tüketiciler boy yasağına uymayan balıkları almasın"

Ramazan Özkaya, yeni sezonda tüketicileri boy yasağına uymayan balıkları almaması konusunda da uyardı.

Özkaya "Getirilen kotanın hem fiyatı hem de arz-talebi dengeleyeceğini düşünüyorum. Böylece piyasa kurallarına uygun balıkların geleceğini umuyoruz, bu da tüketiciler için bir artı olacak." dedi.

Kaynak: AA

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