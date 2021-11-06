Üye Girişi
Av yasağı hamsiye yaradı, palamutta umutlar seneye kaldı - Son Dakika

Av yasağı hamsiye yaradı, palamutta umutlar seneye kaldı

06.11.2021 10:08
Av yasağı hamsiye yaradı, palamutta umutlar seneye kaldı

TRABZON (İHA) – Geçen balık avı sezonunda ince avlandığı gerekçesiyle zaman zaman hamsiye getirilen av yasağı bu sezon hamsinin bollaşmasına neden olurken, bu sezon çok az görülen palamut için ise umutların gelecek senelere kaldığı belirtildi.

TRABZON (İHA) – Geçen balık avı sezonunda ince avlandığı gerekçesiyle zaman zaman hamsiye getirilen av yasağı bu sezon hamsinin bollaşmasına neden olurken, bu sezon çok az görülen palamut için ise umutların gelecek senelere kaldığı belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer, son dönemlerde hamsi avına kademeli de olsa uygulanan yasakların bugün faydalı ve etkili sonuçlar verdiğini palamut avı için ise henüz tehlike olmadığı belirterek palamudun önümüzdeki yıllarda Karadeniz'de tekrar görüleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Palamudun göçmen bir balık olduğu için genel olarak Ekim-Kasım aylarında av verdiğini hatırlatan Dinçer, bu sezon palamudun çok bol miktarda çıkmasını zaten beklenmediklerini belirtti.

"Palamudun üzerinde aşırı av baskısı yok"

Palamudun üzerinde aşırı av baskısı olmadığına dikkat çeken Dinçer, "Karadeniz'de yaptığımız gözlemlerde palamudun yıllar itibariyle 1 yıl var olduğu zaman diğer yıl aynı miktarda var olmuyor sanki bir periyodu takip ettiği yönünde. Geçen sene kısmen de olsa daha önceki yıllara göre palamut var denilebilir. Bu nedenle bu sene palamut pek çıkmadı ancak diğer pelajik balıklar daha bol ve umut var şeklinde gözüküyor. Palamut göçmen bir balık olduğu için genel olarak en fazla av verdiği aylar Ekim-Kasım aylarıdır. Göçmen olduğu için bizim sularımızı terk etme durumundadır. Yani bundan sonra palamudu çok bol miktarda çıkması beklenmemektedir. Palamut azaldı ama palamut için uzun vadeli göz attığımızda genel olarak 50 yıllık bir periyodu da takip ettiği bilinmektedir. 100-150 yıl önceki verilerle karşılaştırdığımız zaman palamudu kayboluyor dememiz yerine ileride tekrar var olacaktır. Çünkü palamudun çok küçük yavruları avlanmamaktadır yani palamut stoklarının koruma altında oldukları aşırı av baskısı üzerinde olmadıklarını söylememiz mümkündür. Bu nedenle stokların kendilerini daha hızlı bir şekilde yenilemesi beklenmektedir yani palamut için henüz tehlike yok. Önümüzdeki yıllarda palamudu tekrar Karadeniz'de görebileceğimizi tahmin etmekteyiz" dedi.

"Sıcaklığın 10 derecenin altına düşmesi halinde daha bol miktarda hamsi görebileceğiz"

Hamsinin eskiden olduğu gibi göç yollarını biraz daha değiştirdiğini kaydeden Dinçer, Bakanlığın geçen sene hamsi avına getirdiği kısıtlamayı yerinde bulduklarını söyledi. Prof. Dr. Cemal Dinçer, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Geçen sene hamsi üzerinde gerçekten ciddi bir av baskısı vardı ve av verileri endişe verici boyuttaydı. Bilimsel kuruluşlar olarak gerekli uyarılarımızı yaptık, Bakanlığımızda gerekli ilgiyi ve yapılması gerekeni de yaptı. Kademeli de olsa son dönemlerde hamsi avı üzerine konulmuş olan yasakların faydalı ve etkili olduğunu bugün görmekteyiz. Onun bir sonucu olarakta hamsiyi henüz sezonun çok başında olmamıza rağmen umut var bir şekilde görebilmekteyiz. Karadeniz'deki hamsi eskiden olduğu gibi göç yollarını biraz daha değiştirdiği gibi görülmektedir. Bizim sularımızda hatırı sayılı bir miktar hamsinin kaldığını ön görüyoruz. Sezonun çok başında olmamıza rağmen henüz de su sıcaklığı 10 derecenin altına düşmedi, buna rağmen hamsi av vermektedir ve ürün kalitesi olarakta sevindirici bir boyutta olduğunu söyleyebiliriz. Sıcaklığın 10 derecenin altına düşmesi halinde tahmin ediyoruz ki; bol miktarda hamsi görebileceğiz. Doğal olarak fiyatının da ucuzlamasını bekliyoruz. Yani ekonomik olarak hamsinin 20 TL'nin üzerinde olmaması gerekir. 30, 40 ve 50 TL'ler hamsi için pahalı ve lükstür." - TRABZON

Av yasağı hamsiye yaradı, palamutta umutlar seneye kaldı
Av yasağı hamsiye yaradı, palamutta umutlar seneye kaldı
Av yasağı hamsiye yaradı, palamutta umutlar seneye kaldı
Av yasağı hamsiye yaradı, palamutta umutlar seneye kaldı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Av yasağı hamsiye yaradı, palamutta umutlar seneye kaldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anına ilişkin çarpıcı yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum 09:57 Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anına ilişkin çarpıcı yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına karına kar kattı 09:26 Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına karına kar kattı Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi 09:21 Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi
İcra ve İflas Kanunu TBMM'de kabul edildi! İcra ile çocuk teslimi tarih oluyor 09:17 İcra ve İflas Kanunu TBMM'de kabul edildi! İcra ile çocuk teslimi tarih oluyor Twitch'te yaşanan güvenlik krizinden sonra yayıncılar platformu bırakma kararı aldı 09:16 Twitch'te yaşanan güvenlik krizinden sonra yayıncılar platformu bırakma kararı aldı Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi 09:10 Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi
Yaralamadan gözaltına alınan şüpheli, PKK mensubu çıktı! 2 askerimizi şehit edip, bir çocuğu öldürdüğünü itiraf etti 00:09 Yaralamadan gözaltına alınan şüpheli, PKK mensubu çıktı! 2 askerimizi şehit edip, bir çocuğu öldürdüğünü itiraf etti Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı 22:31 Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı

Son Dakika Haberleri
09:58 CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ifşa oldu: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi
09:20 Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi
09:19 Şehit yakınına küfrettiğini kabul etti! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, herkesten özür diledi
09:17 İcra ve İflas Kanunu TBMM'de kabul edildi! İcra ile çocuk teslimi tarih oluyor
09:16 Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi
09:14 Şehit yakınına ettiği küfür sonrası İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden arka arkaya tepki geldi
09:12 Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 3 bakanlık ile 2 kuruma önemli atamalar
09:11 İstanbul'a çöken sisi etkisini sürdürüyor! Görüş mesafesi düştü, feribot seferleri iptal edildi
09:09 Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi
00:58 Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın İYİ Parti'den istifa edeceği iddia edildi
CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ifşa oldu: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ifşa oldu: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi         
09:59
Anadolu'da bu hikaye anlatılınca hemen konu kapatılıyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Anadolu'da bu hikaye anlatılınca hemen konu kapatılıyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı         
09:52
Demet Şener aşka geldi! İlk kez yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı Demet Şener aşka geldi! İlk kez yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı         
09:25
Şehit yakınına küfrettiğini kabul etti! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, herkesten özür diledi Şehit yakınına küfrettiğini kabul etti! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, herkesten özür diledi         
09:19
Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi         
09:16
Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 3 bakanlık ile 2 kuruma önemli atamalar Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 3 bakanlık ile 2 kuruma önemli atamalar         
09:13
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret         
00:34
İşkence itiraflarından sonra ilk kez konuştu! MİT eski yetkilisi Eymür: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim İşkence itiraflarından sonra ilk kez konuştu! MİT eski yetkilisi Eymür: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim         
23:53
Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Gümren, Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Gümren, Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi         
22:31
Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı         
21:55
Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var         
17:45
Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu! Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu!         
17:18
"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor         
16:30
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı         
13:07
Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor         
12:11
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 10:12:07. #1.12#
SON DAKİKA: Av yasağı hamsiye yaradı, palamutta umutlar seneye kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement