Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlar Mayısta Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlar Mayısta Arttı

Avro Bölgesi'nde mayıs ayında perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış gösterdi. AB'de ise aylık bazda perakende satışlar yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,6 arttı. En fazla artış Danimarka, Litvanya ve Lüksemburg'da görülürken, en fazla düşüş ise Slovakya, İrlanda, Bulgaristan ve Malta'da kaydedildi. Lüksemburg'da yıllık bazda perakende satışlar yüzde 10,4 artarken, Belçika, Estonya ve Slovenya'da azalış yaşandı.

05.07.2024 12:17
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Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1, yıllık bazda da yüzde 0,6 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,3 yükseldi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 2,3 ile Danimarka'da, yüzde 1,8 ile Litvanya'da ve yüzde 1,7 ile Lüksemburg'da görüldü. En fazla düşüş ise yüzde 1 ile Slovakya'da, yüzde 0,9 ile İrlanda'da, yüzde 0,8 ile Bulgaristan ve Malta'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda Lüksemburg'da yüzde 10,4, Hırvatistan'da yüzde 8,4 ve Romanya'da yüzde 6,5 artarken, Belçika'da yüzde 5,2, Estonya'da yüzde 4 ve Slovenya'da yüzde 1,1 azaldı.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Bulgaristan, Lüksemburg, Danimarka, Slovenya, Slovakya, Litvanya, Romanya, Estonya, Belçika, Malta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlar Mayısta Arttı - Son Dakika

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