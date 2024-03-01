Avro Bölgesi'nde Şubat Ayında TÜFE Yıllık Yüzde 2,6 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Şubat Ayında TÜFE Yıllık Yüzde 2,6 Arttı

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,6 olarak açıklandı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,6 olarak belirlendi. TÜFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,6 oldu. Piyasa beklentileri, şubatta Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5 olması yönündeydi, açıklanan verinin piyasa beklentilerinden yüksek gelmesi dikkati çekti. Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 4 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 3,9 ile hizmetler, yüzde 1,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 3,7 geriledi. Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise şubatta yıllık yüzde 3,1, aylık yüzde 0,7 seviyesinde ölçüldü. AB uyumlu verilere göre enflasyon şubatta Almanya'da yüzde 2,7, Fransa'da yüzde 3,1, İtalya'da yüzde 0,9 ve İspanya'da yüzde 2,9 olarak belirlendi.

01.03.2024 13:55
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Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,6 olarak açıklandı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,6 olarak belirlendi. TÜFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,6 oldu.

Piyasa beklentileri, şubatta Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5 olması yönündeydi, açıklanan verinin piyasa beklentilerinden yüksek gelmesi dikkati çekti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 4 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 3,9 ile hizmetler, yüzde 1,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 3,7 geriledi.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise şubatta yıllık yüzde 3,1, aylık yüzde 0,7 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre enflasyon şubatta Almanya'da yüzde 2,7, Fransa'da yüzde 3,1, İtalya'da yüzde 0,9 ve İspanya'da yüzde 2,9 olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Şubat Ayında TÜFE Yıllık Yüzde 2,6 Arttı - Son Dakika

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