AB, Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılmasından memnun - Son Dakika
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AB, Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılmasından memnun

01.08.2022 14:10
AB, Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılmasından memnun

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin ayrılmasını memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin ayrılmasını memnuniyetle karşıladı.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Karadeniz tahıl girişimi kapsamında sefere çıkan ilk ticari gemiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna limanlarının Rusya tarafından aylarca bloke edildiğini anımsatan Stano, "AB, 22 Temmuz'da Karadeniz tahıl girişiminin imzalanmasının ardından ilk ticari geminin Odessa Limanı'ndan ayrılmasını memnuniyetle karşılıyor." ifadesini kullandı.

Stano, sevkiyatın artan küresel gıda krizini hafifletmeye yönelik ilk adım olduğunu ve bundan mutluluk duyduklarını vurguladı.

Anlaşmanın tamamının uygulanmasının önemine işaret eden Stano, Ukrayna'nın diğer ülkelere de ihracata yeniden başlamasını dört gözle beklediklerini belirtti.

Stano, Lübnan'ın sosyal, ekonomik ve finansal krizle birlikte gıda krizi de yaşadığını anımsatarak, ilk sevkiyatın bu ülkeye gerçekleşeceğini anımsattı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu sabah Odesa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin yola çıktığını açıklamıştı. Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olacağı bildirilen açıklamada, "Razoni" isimli geminin Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gideceği kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Karadeniz, Brüksel, Ukrayna, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılmasından memnun - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB, Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılmasından memnun - Son Dakika
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