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Avrupa Birliği destekli SHORE projesi başlıyor

Avrupa Birliği destekli SHORE projesi, Baltık Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Tuna Nehri ve Ren Nehri bölgelerindeki ilk ve orta öğretim okullarında 'Mavi Müfredat' geliştirip uygulayarak öğrencilere denizlere dair bilinç kazandırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında başarılı 100 okul, 10 bin euroya kadar hibe kazanma şansına sahip olacak ve en iyi proje 'Yılın Okyanus Elçisi' ödülüne layık görülecek.

Avrupa Birliği destekli SHORE projesi başlıyor
17.01.2024 - 11:04,  Güncelleme: 11:16
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Baltık Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Tuna Nehri ve Ren Nehri gibi 5 bölgedeki ilk ve orta öğretim okullarını hedef alan Avrupa Birliği destekli SHORE projesinin ilk çağrısı bugün açılıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) himayesinde yürütülen proje ile 1 milyon euroluk destek ile başarılı 100 okul, 10 bin euroya kadar hibe kazanma şansı bulacağı duyuruldu.

Proje 36 aylık süresince Baltık Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Tuna Nehri ve Ren Nehri bölgelerindeki ilk ve orta öğretim okullarında "Mavi Müfredat" geliştirip uygulayarak öğrencilere denizlere dair bilinç kazandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda başarılı 100 okul, 10 bin euroya kadar hibe kazanma şansına sahip olacak ve en iyi proje "Yılın Okyanus Elçisi" ödülüne layık görülecek. Proje kapsamında öğrenciler online platformda ödüllü yarışma ve mavi müfredat materyallerine erişim sağlayacak. Proje partnerleri halka açık eğitimler ve bilinç arttırıcı faaliyetler düzenleyerek okullar arasında etkileşimi arttıracak.

SHORE PROJESİ HAKKINDA

SHORE projesi okyanus okuryazarlığını artırmayı ve mavi müfredatı geliştirmeyi hedefleyerek beş farklı bölgedeki öğrenciler, öğretmenler ve okullarla aktif olarak çalışmayı amaçlamaktadır. Proje, Avrupa Mavi Okullar ağını genişletme, Avrupa Birliği'nin 'Mission Ocean' hedeflerini promosyon etme gibi altı ana hedef doğrultusunda ilerleyecek. Proje başvuruları bugün başlayacak olup başvurular projenin internet sitesinden alınacaktır. Bu proje ile çevresel ve eko-vatandaş bilincinin gelişimine yönelik önemli bir adım atılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA
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