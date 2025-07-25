Avrupa Borsaları Belirsizlikle Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Belirsizlikle Düşüşte

25.07.2025 11:22
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ABD ve AB arasında ticaret görüşmelerindeki belirsizlikler, Avrupa borsalarını olumsuz etkiliyor.

Avrupa borsaları, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşmasına ilişkin olumlu haber akışına karşın ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin hala devam etmesiyle negatif seyrediyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla 548,8 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 24.105 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 40.504 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 azalışla 14.184 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.784 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,3 kayıpla 9.109,80 puanda bulunuyor.

ABD ile AB arasında ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmeler sürerken, taraflardan gelen olumlu mesajlara rağmen net bir uzlaşmaya varılamamış olması Avrupa borsalarında risk algısının devam etmesine neden oluyor.

Ayrıca AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, AB ve ABD arasında tarifeler konusunda devam eden müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gill, AB ve ABD'nin teknik ve politik düzeyde yoğun bir şekilde görüşmeye devam ettiğini belirterek, bir anlaşma yapmaya odaklandıklarını söyledi ve böyle bir sonuca ulaşmanın erişilebilir olduğuna inandıklarını ifade etti.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün faiz kararını açıkladı. Banka mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,4 seviyesinde sabit tuttu.

Faiz kararı sonrasında ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın sözlü yönlendirmeleri takip edildi. Lagarde, enflasyon görünümünün değişken küresel ticaret politikası nedeniyle belirsiz, ekonomik büyümeye yönelik risklerin de aşağı yönlü olduğunu söyledi.

AB ve ABD arasındaki müzakerelerin nereye gittiğine dikkat ettiklerini ifade eden Lagarde, "Bu ticari belirsizlik ne kadar çabuk çözülürse o kadar az belirsizlikle uğraşmak zorunda kalırız. Bu durum biz de dahil olmak üzere tüm ekonomik aktörler tarafından memnuniyetle karşılanır." dedi.

Analistler, Avrupa'da ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini ve bu yıl başka faiz indirimi yapmak zorunda kalabileceğini dile getirerek, ABD ile ticaret görüşmelerinden çıkacak sonuçların Bankanın para politikasının gidişatını etkileyebileceği görüşünde.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de haziran ayı perakende satışlar aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda ise 1,7 artış gösterdi.

Almanya'da da temmuz ayına ilişkin Ifo iş dünyası güven endeksi 88,6 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Bugün veri gündeminde ABD'de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri öne çıkıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Belirsizlikle Düşüşte - Son Dakika

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