Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Avrupa'da borsalar, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

İnşaat şirketlerinin hisseleri yüzde 0,9 azalırken, madencilik şirketlerinin hisseleri yüzde 1,97 artış kaydetti.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 43 ile fiyatlanıyor.

Analistler, bu hafta takip edilecek yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD'nin geçen yılın son çeyreğine dair büyüme verileri ile aralık ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğinin altını çizdi.

Fed'in gelecek dönem politikalarındaki belirsizliğe karşın tahvil piyasalarındaki alış ağırlıklı seyir üçüncü güne taşınırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,09 seviyesine indi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 4,91 azalarak 1 trilyon 520 milyar dolara indi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 4,85 düşerek geçen aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altını gördü.

Bugün TSİ 15.35 itibarıyla 38 bin 779 dolardan işlem gören Bitcoin, haftalık değer kaybı olarak da yüzde 10'a yaklaştı.

Avro Bölgesi'ndeki şirketlerin kredi talebindeki azalışın 2023 yılının son çeyreğinde de devam ettiği belirtildi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Avro Bölgesi'ndeki 157 bankanın katılımıyla hazırlanan Banka Kredi Anketi'nin sonuçlarına ilişkin raporu yayımlandı.

Raporda, Avro Bölgesi'ndeki şirketlerin kredi talebinin geçen yılın son çeyreğinde de gerilediği, talepte bu yılın ilk çeyreğinde hafif artış öngörüldüğü bildirildi.

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonundan (CNIL) yapılan açıklamada, Amazon'da iş kesintilerini titizlikle ölçen ve çalışanların potansiyel olarak her molayı veya kesintiyi gerekçelendirmek zorunda kalmasına yol açan sistemin uygulanmasının yasalara aykırı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,25 değer kaybederek 471,69 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 düşerek 16.627,09 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 değer kaybederek 7.388,04 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,35 gerileyerek 30.077,46 puana düştü.

İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 azalarak 7.485,73 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.11 itibarıyla yüzde 0,46 azalarak 1,14 oldu.