Avrupa Borsaları Düşüşte

11.03.2026 22:15
Orta Doğu'daki gerilim ve enerji arzı endişeleriyle Avrupa borsaları düşüşle kapandı.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve enerji arzına yönelik endişelerin yatırımcı iştahını baskılamasıyla haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,59 değer kaybıyla 602,54 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,37 azalışla 23.640,03 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,95 gerileyerek 44.772,96 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 değer kaybıyla 10.353,77 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,19 düşüşle 8.041,81 puan seviyesinden günü tamamladı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.12 itibarıyla yüzde 0,32 düşüşle 1,157 seviyesini buldu.

Yatırımcıların odağı Hürmüz Boğazı'nda

Avrupa piyasalarının odağı, İran merkezli çatışmalar nedeniyle hızla yükselen petrol fiyatlarına kilitlendi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) tavsiyesi üzerine sanayileşmiş ülkeler, ham petrol fiyatlarını dizginlemek amacıyla tarihinin en büyük stratejik rezerv tahliyesini gerçekleştirme kararı aldı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın stratejik petrol rezervlerinden 19,5 milyon varili serbest bırakacağını duyurdu. Bu miktar, ülkenin toplam petrol rezervlerinin yaklaşık beşte birine tekabül ediyor.

IEA üyesi ülkeler tarafından piyasaya sürülecek toplam 400 milyon varil, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında kırılan 182 milyon varillik bir önceki rekoru iki katından fazla aşarak dünya tarihine geçti. Söz konusu devasa miktar, savaş öncesi dönemde Hürmüz Boğazı üzerinden 20 günde taşınan petrol hacmine eş değer bir büyüklük arz ediyor.

Tarihi rezerv kararı, duyurulduğu ilk anlarda piyasalarda kısa süreli bir toparlanma sağlasa da Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık ve arz güvenliğine yönelik endişeler nedeniyle bu olumlu hava yerini yeniden satış baskısına bıraktı.

Enflasyon verilerinde "savaş etkisi" beklentisi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), şubat ayı nihai enflasyonunu yüzde 1,9 olarak açıkladı. Veri, yüzde 2'lik hedefin altında kalsa da analistler, enerji fiyatlarındaki son fahiş artışların henüz rakamlara yansımadığına dikkati çekti.

Benzer şekilde, ABD'de şubat ayı yıllık enflasyonu beklentiler dahilinde yüzde 2,4 olarak gerçekleşirken, bu veride de Orta Doğu'daki çatışmaların etkisinin henüz görülmediği vurgulandı.

Jeopolitik belirsizlikler ve maliyet artışları şirket bilançolarını da vurdu

Şirket hisselerinde ise Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, 2025 yılına ilişkin zayıf veriler paylaştı. Şirketin satış gelirleri yüzde 9,5 düşüşle 36,3 milyar avroya gerilerken, hisseleri günü yüzde 1,2 değer kaybıyla tamamladı.

Bir diğer Alman tüketim ürünleri devi Henkel, Orta Doğu'da tırmanan İran merkezli çatışmaların tedarik zinciri ve maliyetler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle 2025 satış ve kar öngörülerini aşağı yönlü revize etti. Bu gelişmenin ardından şirketin hisseleri yüzde 3,5 geriledi.

Almanya'nın savunma sanayi devi Rheinmetall, sipariş defterinin 64 milyar avro ile rekor seviyeye ulaştığını duyurmasına rağmen, hisselerinde sert düşüş yaşandı. Yatırımcıların yüksek seviyelerden "kar realizasyonu" yapmasıyla şirket hisseleri yüzde 8 değer kaybetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Avrupa, Enerji, Finans

