Avrupa Borsaları Düşüşte, İngiltere Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşte, İngiltere Rekor Kırdı

12.06.2025 22:07
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ABD gümrük vergileri belirsizliği Avrupa borsalarını etkilerken, İngiltere enerji hisseleriyle arttı.

Avrupa borsaları, ABD gümrük vergileriyle ilgili son güncellemelerin yatırımcıların güvenini kazanamamasının ardından haftanın dördüncü işlem gününü İngiltere dışında düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,33 değer kaybederek 549,84 puana indi.

Avrupa'nın otomotiv ve yedek parçaları endeksi yüzde 1,26 düşüşle kayıplara öncülük etti. Teknoloji şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1,22 gerilerken, banka hisseleri ortalama yüzde 0,10 değer kazandı. Petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri de yüksek petrol fiyatlarından yararlanarak ortalama yüzde 1,12 artış gösterdi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,74 azalarak 23.771,45 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 değer kaybederek 7.765,11 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,58 düşerek 39.948,39 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise enerji hisselerinin desteğiyle yüzde 0,23 artışla 8.884,92 puana çıktı. Endeksin bugün rekor seviyede kapanış gerçekleştirmesi dikkati çekti.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.20 itibarıyla yüzde 0,792 değer kazanarak 1,158 seviyelerinden işlem gördü. Parite, son dönemde ABD'de faiz indirimlerine devam edileceğine ilişkin spekülasyonların artmasının ardından bugün gün içinde 1,1631 dolara kadar çıkarak 2021 sonlarından beri en yüksek seviyeleri gördü.

ABD-Çin ticaret anlaşması

Yatırımcılar ABD-Çin ticaret anlaşmasına dair daha fazla netlik ararken, Orta Doğu'da artan gerilimin risk algısını zedelemesiyle Avrupa pay piyasalarında satışlar arttı.

Washington'un Çin'e uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin yürürlükte kalmaya devam etmesi beklenirken, ABD gümrük vergileriyle ilgili son güncellemeler yatırımcıların güvenini artırmadı.

Makroekonomik veri tarafında, İngiltere ekonomisi nisanda yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde küçüldü.

Şirket hisselerinde ise havayolları ve tur operatörlerinin hisseleri yüksek petrol fiyatları ve Hindistan'da bir Boeing yolcu uçağının düşmesi sonrasında önemli ölçüde düştü. Air France-KLM'nin hisseleri yüzde 9,4 ve düşük maliyetli havayolu sektöründe EasyJet'in hisseleri yüzde 4,68 düştü.

Kaynak: AA

İngiltere, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Enerji, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşte, İngiltere Rekor Kırdı - Son Dakika

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