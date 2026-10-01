Avrupa borsaları enflasyon endişesiyle düştü, Stoxx Europe 600 yüzde 1,30 geriledi - Son Dakika
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Avrupa borsaları enflasyon endişesiyle düştü, Stoxx Europe 600 yüzde 1,30 geriledi

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Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon endişelerini tetiklemesiyle Avrupa borsaları negatif seyrediyor; saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 yüzde 1,30 azalışla 626,9 puanda. Almanya'da yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,3'e yükselerek Aralık 2023'ten bu yana zirveye ulaştı.

Avrupa borsaları, enerji maliyetlerinde yaşanan artışların enflasyonist endişeleri tetiklemesiyle negatif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,30 azalışla 626,9 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,69 düşüşle 10.427 puanda görünüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,27 düşüşle 24.878 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,12 azalışla 50.779 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,33 kayıpla 7.858 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,57 azalışla 19.119 puanda bulunuyor.

Avrupa borsaları enerji maliyetlerinde yaşanan artışın enflasyonist endişeleri tetiklemesi ve bunun da tahvil piyasası üzerindeki baskıyı artırmasıyla negatif seyrediyor.

Almanya'da yıllık enflasyon, Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların enerji maliyetlerini tetiklemesiyle eylülde beklentileri aşarak yüzde 3,3'e yükseldi ve Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Söz konusu veriyle birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonu kontrol altına almak için sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik öngörüler güç kazandı.

Öte yandan İngiltere'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre beklentilerin üzerinde yüzde 0,5 arttı. Yıllık bazda ise İngiltere'de GSYH'nin ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 1,4 arttığı görüldü.

Bu veriyle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yüzde 85 ihtimalle faiz artırımına gitmesi tahmin ediliyor.

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya ziyaretinin son gününde, başkent Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın "ülkesinin AB'ye yeniden katılmasının, önündeki seçeneklerden biri olduğuna" dair açıklamaları sorulan Macron, İngilizleri kastederek "Tekrar hoş geldiniz." dedi.

Macron, İngilizlerin Avrupa Birliği'ne (AB) yeniden katılmak istemeleri durumunda, bunun çok güzel bir haber olacağını belirterek, İngilizlere AB'ye dönmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Avrupa borsaları enflasyon endişesiyle düştü, Stoxx Europe 600 yüzde 1,30 geriledi - Son Dakika
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