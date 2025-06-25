Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor

Avrupa borsalarında Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalmasının etkisiyle İspanya hariç pozitif seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 542,8 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 23.667 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 8.782 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 primle 39.631 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 13.997 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 7.652 puan seviyesinde bulunuyor.

Avrupa endekslerinde İsrail- İran arasında devam eden çatışmaların son bulması ve azalan jeopolitik risklerle İspanya hariç alıcılı bir seyir öne çıkarken, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi yakından takip ediliyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO ülkelerinin savunma üretiminde Rusya'nın gerisinde kalmaması gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye gibi NATO müttefikleriyle işbirliği yapması gerektiği mesajını verdi.

Rutte, NATO'nun ekonomisinden 25 kat daha küçük olan Rusya'nın savunma sanayi üretiminde NATO'yu geride bırakmasının düşünülemez olduğunu ifade ederek, savaşı önlemek için daha fazla harcama yapılması ve üretim savaşının kazanılması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, Almanya'da Bakanlar Kurulu, ülkenin ekonomisini canlandırmayı ve savunma harcamalarını artırmayı amaçlayan 2025 bütçe taslağını ve 2026 bütçe çerçevesini onayladı.

Buna göre, ülkede savunma harcamalarının 2029'a kadar, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3,5'ine yükselmesi öngörülüyor. Ayrıca, ülkede 2029'a kadar altyapıyı modernleştirmek için 166 milyar avro harcanması planlanıyor.

Açılışın ardından Alman silah devi Rheinmetall'in hisseleri yüzde 1,6 ve Alman savunma ve havacılık şirketi Hensoldt'un hisseleri yüzde 2 değer kazancıyla işlem görüyor.