Avrupa Borsaları Temkinli Seyrediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Temkinli Seyrediyor

30.07.2025 11:06
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ABD-Çin görüşmelerinden sonuç bekleyen yatırımcılar, Avrupa borsalarını negatif etkiliyor.

Avrupa borsaları, ABD-Çin görüşmelerinden kesin sonuç bekleyen yatırımcıların temkinli tutum sergilemesiyle Fransa hariç negatif seyrediyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 549,16 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 24.161 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 9.095 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 41.186 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 14.272 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.868 puanda seyrediyor.

Avrupa Birliği (AB) ile ABD'nin tarifeler konusunda anlaşmasının yanı sıra ABD ile Çin'in uzlaşı sağlayabileceği sinyalleri bölgede ön plana çıkmasına karşın ABD-Çin görüşmelerinden somut açıklamalar gelmemesi küresel piyasalarda risk iştahını törpülüyor.

Dün yayımlanan IMF raporunda, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 1'e çıkarıldığı, 2026 yılı için ise yüzde 1,2 olarak korunduğu belirtildi.

Almanya'nın büyüme tahminin bu yıl için yüzde 0'dan yüzde 0,1'e çıkarıldığı ve gelecek yıl için yüzde 0,9 olarak sabit tutulduğu kaydedilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 0,6 ve gelecek yıl için yüzde 1 olarak korunduğu bildirildi.

Raporda, İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e çıkarıldığı ve gelecek yıl için yüzde 0,8'de tutulduğu, İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin de bu yıl için yüzde 2,5 ve gelecek yıl için yüzde 1,8 olarak korunduğu kaydedildi.

IMF'nin raporunda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye çıkarıldığı, gelecek yıl için yüzde 1,4'te tutulduğu aktarıldı.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump'ın Rusya- Ukrayna Savaşına ilişkin açıklamaları da gündemde yer alıyor. Trump, Rusya'ya Ukrayna ile barış anlaşması yapması için 10 gün süre verdiklerini, aksi halde yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da perakende satışlar aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 4,9 olarak gerçekleşti.

Analistler bugün, başta Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi, Almanya ve ABD'de açıklanacak büyüme verileri, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de haftalık mortgage başvuruları, ADP özel sektör istihdamı ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Finans, Fransa, Borsa, Son Dakika

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