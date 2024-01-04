Avrupa Borsaları, Merkez Bankalarının Faiz İndirimi Politikalarına İlişkin Belirsizliklere Rağmen Yükselişle Tamamlandı

Avrupa borsaları, gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarının olası politika faiz indirimi politikalarına ilişkin artan belirsizliklere rağmen günü yükselişle tamamladı.

Bankacılık hisseleri yüzde 1,8 değer kazanırken teknoloji hisseleri yüzde 0,4 değer kaybetti.

Perakende şirketlerinin hisseleri günü yüzde 0,8 değer kaybıyla tamamlarken İngiliz giyim zinciri Next, 2024 yılında ticaret aksaklıklarının potansiyel riskleri artırabileceğini fakat buna rağmen şirketin tüm yıla ilişkin karlılık görünümünün yukarı yönlü güncellenmesine karar verildiğini duyurdu.

Açıklamanın ardından şirketin Londra borsasındaki hisseleri gün içerisinde yüzde 5,8 değer kazandı.

Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklense de zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürerken artan jeopolitik risklerin de etkisiyle pay piyasalarında risk iştahının düşmesi dikkati çekiyor.

Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) dün açıklanan geçen yılın son toplantısına ait tutanaklarında, banka yetkililerinin politika faizinin zirvede veya zirveye yakın olduğunu ve 2024'te faiz indirimlerine başlanılacağını düşündüğünü ancak enflasyon açıkça düşene kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı görüşünde olduğunu ortaya koydu.

Tutanaklarda, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığı ancak enflasyonun hala hedefin oldukça üzerinde olduğu ve fiyat istikrarına yönelik ilerlemenin durma riskinin devam ettiği belirtildi.

Bazı yetkililerin kısıtlayıcı para politikası duruşunun ne kadar süre devam etmesi gerektiğine ilişkin belirsizliğe ve aşırı kısıtlayıcı duruşun ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerine dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, yetkililerin görünüme ilişkin alışılmadık derecedeki yüksek belirsizliğe ve ekonominin faiz oranlarının daha da artırılmasına neden olabilecek şekilde gelişmesinin mümkün olduğuna işaret ettiği aktarıldı.

Tutanakların yanı sıra Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonda ilerleme kaydedildiğini ancak daha fazla sıkılaşma olasılığının da devam ettiğini yineledi. Barkin, ABD ekonomisinde "yumuşak inişin" daha olası göründüğünü ancak kesin olmadığını kaydetti.

ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen yıl aralıkta 0,6 puan artışla 51,4'e çıktı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Aralık ile biten haftada 202 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 30 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 18 bin kişi azalarak 202 bine indi.

S&P Global, Aralık 2023'e ilişkin, ABD'nin hizmet PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI, geçen yıl aralıkta 51,4 oldu. Söz konusu dönemde 5 ayın en yüksek seviyesini kaydeden hizmet sektörü PMI, Kasım 2023'te 50,8 olmuştu.

Kızıldeniz'deki gelişmelerin enerji arzında problem çıkarabileceği endişeleriyle şubat vadeli doğal gaz kontratları dün yüzde 7'den fazla değer kazanırken bu durumun enflasyonla mücadeleye sekte vurmasından endişe ediliyor.

Alman hükümeti, geçen yıl yaklaşık 12,2 milyar avro değerinde silah ve askeri malzeme ihracatına izni vererek yeni bir rekora imza attı.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, geçen yılın silah ve askeri malzeme satış onayına ilişkin raporunu yayınladı. Buna göre, Alman hükümeti geçen yıl yurt dışına yaklaşık 12,2 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Böylece Almanya'nın 2023'te silah ve askeri malzeme satışı rekor kırdı.

Almanya'da yıllık enflasyon Aralık 2023'te, enerji yardım önlemlerinden kaynaklanan baz etkileri ile yüzde 3,7'ye yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2023 öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da Kasım 2023'te yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 3,7 oldu. Böylece ülkede enflasyon oranı art arda 5 ay süren düşüşüne son verdi.

Ülkede enflasyon oranı aylık bazda ise yüzde 0,1 arttı.

AB uyumlu TÜFE de 2023 Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,8 yükseldi.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,69 artarak 477,68 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 değer kazanarak 7.450.63 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,48'lik artışla 16.617,29 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 artarak 7.723,07 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,01'lik artışla 30,403,96 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.58 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 1,094 seviyelerinde seyrediyor.