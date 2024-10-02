Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Yatırımcılar, Orta Doğu’daki gerilim ve ekonomik verileri değerlendirerek karışık işlem yaptı.

02.10.2024 20:16
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Avrupa borsaları, yatırımcıların Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle artan jeopolitik riskleri ve daha fazla parasal genişlemeden kaynaklanan fırsatları değerlendirirken haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,05 artarak 521.14 puana yükseldi.

Stoxx Europe 600'de işlem gören seyahat sektörü hisseleri ortalama yüzde 1,02 gerilerken, petrol ve gaz sektörü hisseleri de ortalama yüzde 1,6 yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,28 inerek 33.675,26 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,25 düşerek 19.164,75 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 artışla 8.290,86 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 artarak 7.577,59 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.56 itibarıyla yüzde 0,20 düşüşle 1,104 seviyelerinden işlem gördü.

Verilerde ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ağustos ayında yüzde 6,4 oldu.

Öte yandan, Orta Doğu'daki çatışmaların durumu ve dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu dün İsrail'e balistik füze saldırısı başlattığını duyurmuştu.

İsrail'in karşılık vereceğine yönelik tehditleri ve İran'ın karşılık verilmesi durumunda daha şiddetli tepki verileceğine yönelik açıklamalarının ardından bölgede gerilim yüksek kalmaya devam ediyor.

Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesi, Avrupa borsalarında bazı savunma ve enerji şirketlerinin hisselerini pozitif etkilerken, çatışmalardan rezervasyonların zarar görebileceği endişeleriyle seyahat ve havacılık şirketlerinin hisselerinde düşüş yaşandı.

Silah üreticileri, Rheinmetall, BAE Systems ve Thales'nin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

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