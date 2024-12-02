Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

Ekonomi

Avrupa borsalarında aralık ayının ilk işlem gününde negatif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 509,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 19.610 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.279 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 33.160 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 gerilemeyle 7.165 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 11.627 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Çin'in ABD ile olası bir ticaret savaşına girme niyetinde olmadığına yönelik iyimserlik risk iştahını desteklerken, Fransa'daki bütçe konusunda ortaya çıkan politik kriz yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Avrupa borsalarında aralık ayının ilk işlem gününde satıcılı bir seyir izlenirken, gözler Fransa'da devam eden politik tartışmalara çevrildi.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen'in, bütçeyle ilgili taleplerinin yerine getirilmemesi halinde, Fransa Başbakanı Michel Barnier'yi, hükümetini düşürmek için gensoru önergesine destek vermekle tehdit ettiğine yönelik haber akışı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'ya insani, ekonomik ve askeri desteği sürdüreceklerini, ülkeye yıl sonuna kadar 4,2 milyar avro ek bütçe yardımı ile gelecek yıl düzenli kaynak sağlayacaklarını söyledi.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının takip edileceğini söyledi.