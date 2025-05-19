Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

Avrupa borsaları düşüşte, gözler Avro Bölgesi'nin bugün açıklanacak enflasyon verisine odaklandı.

19.05.2025 11:16
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Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izlenirken gözler, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 düşüşle 546,7 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 23.700 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 8.640,8 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,4 gerilemeyle 40.080 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 14.020 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 7.850,4 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, ABD'nin kredi notunu "Aaa"dan "Aa1"e düşürmesi risk algısının yükselmesinde etkili oluyor.

Avrupa tarafında Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler de yakından takip edilirken, savaşın bitirilmesine yönelik somut bir uzlaşıya varılamaması yatırımcıların kararları üzerinde etkili oluyor.

Taraflar arasında somut bir barış kararı alınmamasına karşın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri olan ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile müzakere sonucundan memnun olduklarını ve temasları sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Medinskiy, 1000 kişiye karşılık 1000 kişilik büyük bir esir takası yapılacağını ifade ederek, Ukrayna tarafının devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme talep ettiğini bildirdi. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da esir takasına ilişkin anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Öte yandan, bölgedeki makroekonomik veri akışı da yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor. Bugün açıklanacak nisan ayı tüketici enflasyonu verilerinden alınan sinyallerin bölgedeki ekonomik gidişata ilişkin daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, nisan ayı enflasyonunun alt kalemlerinde bir süredir etkili olan küresel ekonomik belirsizliklerin tesirlerine yönelik sinyaller aranacağını belirterek, beklentilere paralel ve beklentilerin altında gelen enflasyon oranlarının faiz indirim sürecine devam eden Avrupa Merkez Bankasının (ECB) işini kolaylaştıracağını söyledi.

Mart ayında yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesinde bulunan tüketici enflasyonunun nisan ayında güçlenme göstermemesinin 5 Haziran'da faiz kararını açıklayacak ECB için gevşeme sürecini hızlandırabileceğini ifade eden analistler, bölgedeki resesyon endişelerinin baskılanması ve imalat aktivitesinin güçlenmesi için düşük maliyetli kredi temininin şirketler açısından önemli olduğunu vurguladı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

istanbul, Ukrayna, Rusya, Son Dakika

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