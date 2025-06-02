Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

02.06.2025 11:13
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Trump'ın çelik tarifelerini artıracağı açıklamasıyla Avrupa borsaları düşüş yaşadı.

Avrupa borsalarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik tarifelerini artıracağını söylemesinin ardından haftanın ilk işlem gününde negatif seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 düşüşle 545,22 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 azalışla 23.800 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 8.744 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 39.914 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 azalışla 7.676,64 puan seviyesinde, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise 0,2 kayıpla 14.122,46 puanda bulunuyor.

Başkan Trump'ın geçen hafta çelik tarifelerinin artırılacağını açıklaması ve Çin'i hedef alan söylemleri küresel risk algısının yükselmesine neden olurken bu durum pay piyasalarına da yansıdı.

Avrupa borsalarında da satıcılı bir seyir izleniyor. Bugün bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Enflasyon ve resesyon ikilemi bölgenin en önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürürken, bugün açıklanacak verilerde ekonomik gidişat hakkında bilgiler aranacak.

Güç kaybeden imalat sanayi aktivitesinin büyüme üzerinde olumsuz etkileri resesyon endişelerini desteklerken, sanayi aktivitesinde kırılganlaşan Avro Bölgesi için tarife gündemi ve ticaret savaşlarına ilişkin haber akışı yakından izleniyor.

Bu gelişmelere ek olarak, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda çatışmaların ivme kazanmasıyla birlikte dikkatler yeniden İstanbul'daki görüşmelere yöneldi. Bugün İstanbul'da yapılacak görüşmelere dair haber akışı, Avrupalı yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de konut fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise 3,5 artarak beklentileri geride bıraktı.

Analistler, bugün açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra ABD'de ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika

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