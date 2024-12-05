Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

Avrupa borsaları, Fed'in açıklamaları sonrası yükseliş gösterirken Fransa'daki siyasi belirsizlikler endişe yaratıyor.

05.12.2024 12:50
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Avrupa borsalarında yeni işlem gününde pozitif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 519,0 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 20.298 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.347 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 34.311 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 7.342 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,9 yükselişle 12.039 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve bu durumun faiz indirimlerinde kendilerine politika alanı sağladığını açıklamasının ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan alış ağırlıklı seyrin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Avrupa borsalarında da alıcılı bir seyir izlenirken Fransa'daki siyasi belirsizlikler ve bölge ekonomisine dair açıklanacak veriler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fransa'da dün Başbakan Michel Barnier hükümeti parlamentodaki güven oylamasını kaybetti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün bir konuşma yapması beklenirken Macron'un açıklamalarında ülkenin gelecek dönemdeki siyasi yol haritasına ilişkin vereceği mesajlar yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomik büyümesinin önümüzdeki aylarda daha zayıf olabileceğine işaret etti. Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'nde konuşan Lagarde, "Ankete dayalı veriler, hizmet sektöründeki büyümenin yavaşlaması ve imalat sektöründeki daralmanın devam etmesi nedeniyle büyümenin kısa vadede daha zayıf olacağına işaret ediyor." dedi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ekim ayı fabrika siparişleri aylık yüzde 1,5 azalırken yıllık bazda yüzde 5,7 arttı.

Bugün, ayrıca Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurular ve dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Jerome Powell, Ekonomi, Fransa, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

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