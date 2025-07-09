Avrupa Borsalarında Yükseliş - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Yükseliş

09.07.2025 10:49
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ABD-AB ticaret anlaşması beklentisiyle Avrupa borsaları pozitif bir seyrin içine girdi.

Avrupa borsalarında, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki muhtemel ticaret anlaşmasına ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 546,7 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 24.292 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kazançla 8.878 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 40.298 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 kazançla 14.137 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 7.795 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden ticaret gerilimini yeniden tırmandırmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife mektuplarında belirtilen gümrük vergisi oranlarının 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacağına ve bu sürenin uzatılmayacağına işaret etmesi risk algısının yükselmesine neden olurken, bakır ithalatına da yüzde 50 tarife getireceklerini açıklaması mevcut risklerin derinleşmesine yol açtı.

Avrupa tarafında ise taraflar arasında ticaret anlaşması sağlanabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izleniyor.

Bu gelişmelere ek olarak AB üyesi ülkeler, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da avro para birimine geçişini onayladı.

Analistler, bugün FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de mortgage başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Yükseliş - Son Dakika

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