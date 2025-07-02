Avrupa Borsalarında Yükseliş Eğilimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Yükseliş Eğilimi

02.07.2025 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, banka ve otomobil hisselerindeki artışla yükselerek haftayı olumlu kapattı.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,18 değer kazanarak 541,21 puana çıktı.

Banka hisseleri ortalama yüzde 1,5 ve otomobil üreticilerinin hisseleri ortalama yüzde 1,64 değer kazandı.

Avrupa'da bankalar 1997'den beri en iyi 6 aylık getirilerini elde ederek dikkati çekti. Stoxx 600 Bankacılık endeksi yılın ocak-haziran döneminde yaklaşık yüzde 30 artış gösterdi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,49 artarak 23.700,11 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,99 yükselerek 7.738,42 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,57 değer kazanarak 39.685,28 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 düşüşle 8.774,65 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.48 itibarıyla yüzde 0,15 düşüşle 1,179 seviyesinde seyrediyor.

Avrupa borsalarında da Orta Doğu'daki ateşkesin ardından yaşanan geçici coşku, yerini ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında devam eden ticaret ihtilaflarına ilişkin endişelere bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın AB için bir anlaşma için belirlediği süre 9 Temmuz'da dolacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İngiltere, Otomobil, Ekonomi, Almanya, Fransa, Finans, Borsa, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Yükseliş Eğilimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat için “lazer parası“ isteyen cerrah tutuklandı Ameliyat için "lazer parası" isteyen cerrah tutuklandı
Kayınpeder gelinini öldürdü Kayınpeder gelinini öldürdü
Bomba iddia PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
CHP’nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı CHP'nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
CHP’nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var
Arda Güler-Kenan Yıldız kapışmasında kazanan belli oldu Arda Güler-Kenan Yıldız kapışmasında kazanan belli oldu
İletişim Başkanı Altun: Özgür Özel’in ifadeleri toplumsal barışı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluktur İletişim Başkanı Altun: Özgür Özel'in ifadeleri toplumsal barışı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluktur
Bursa’da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı Bursa'da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı
CHP’nin Saraçhane mitingi olaylı geçti Cumhurbaşkanı’na hakaret eden 42 kişi gözaltında CHP'nin Saraçhane mitingi olaylı geçti! Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 42 kişi gözaltında
Trump’tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti
Türkiye’nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu

19:36
Bayburt’ta küçük uçak düştü 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
18:33
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı
17:58
Çeşme ve Urla’da yangın Bazı mahalleler tahliye edildi
Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi
16:39
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
09:48
İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı
İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı
09:42
Mahmut Tanal bildiğiniz gibi Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti
Mahmut Tanal bildiğiniz gibi! Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti
09:38
Uyduya yakalandı ABD’ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi
Uyduya yakalandı! ABD'ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi
09:34
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
09:23
Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar
Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar
08:51
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul’u hedef haline getirdi
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi
08:26
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı’na mayın döşüyor
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor
08:19
Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı
Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı
07:56
Erdoğan, Yerlikaya’nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı Açıklama var
Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var
07:23
Türkiye’nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 20:43:20. #7.11#
SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Yükseliş Eğilimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.