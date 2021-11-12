Avrupa'da her 5 kişiden 1'i sigara tiryakisi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 15 yaş ve üzerindeki nüfusunun yaklaşık beşte biri sigara kullanıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 27 ülkede sigara kullanımına yönelik 2019 yılı verilerini yayınladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yaşayan 15 yaş üzerindeki nüfusun yüzde 18,4'ü her gün sigara içiyor.

Avrupalıların yüzde 5,9'u günde 20 adet ve üzerinde, yüzde 12,6'sı da 20 adet altında sigara kullanıyor.

AB ülkelerinde sigara kullanım oranı erkeklerde yüzde 22,3'ü, kadınlarda ise yüzde 14,8'i buluyor.

AB üyesi ülkeler arasında sigara kullananların nüfusa oranı en yüksek Bulgaristan'da ölçülüyor.

Sigara kullanım oranı Bulgaristan'da yüzde 28,7, Yunanistan'da yüzde 23,6, Letonya'da yüzde 22,1, Almanya'da yüzde 21,9 ve Hırvatistan'da yüzde 21,8'i buluyor.

Söz konusu oran en düşük ise yüzde 6,4'le İsveç, yüzde 9,9'la Finlandiya, yüzde 10,5'le Lüksemburg ve yüzde 11,5'le Portekiz'de bulunuyor.