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Avrupa'daki STK'lardan GAGİAD'a ziyaret - Son Dakika

Avrupa'daki STK'lardan GAGİAD'a ziyaret

03.11.2021 14:51
Avrupa'daki STK'lardan GAGİAD'a ziyaret

EYE Projesi (Girişimcilik, Gençlik ve Çevre Projesi) temsilcileri; Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve Yönetim Kurulu Üyelerini dernek merkezinde ziyaret etti.

EYE Projesi (Girişimcilik, Gençlik ve Çevre Projesi) temsilcileri; Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve Yönetim Kurulu Üyelerini dernek merkezinde ziyaret etti.

AEGARE Derneği, SOJOVEM Derneği ve Horizonte XXII. Derneği, ortaklığında gerçekleşecek olan EYE Projesi kapsamında gerçekleşen ziyarette, proje temsilcileri; Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve 14. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ile dernek merkezinde bir araya geldiler.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, düzenlenen ziyarette Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen misafirleri dernek çatısı altında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; derneğin kuruluşu, amacı, faaliyetleri ve yapılacak olan projeler ile ilgili bilgi verdi.

"Hedefimiz; tüketen değil üreten nesiller yetiştirmektir"

GAGİAD tarafından yapılan projelerden bahseden Cihan Koçer, dernek olarak hedeflerinde de bahsederek, "Dünya üzerinde yaşanan hızlı ekonomik ve teknolojik gelişmeler süreci içinde yerimizi alabilmemiz için, yeniliklerin yakından takip edilmesi ve dünya ülkeleriyle uyum içinde hareket edilmesi zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda derneğimiz kurulduğundan bu yana Gaziantep kültürüne sahip çıkarak, şehrimize ve ülkemize katkı sağlamayı öncelikli hedef olarak benimsemiş olup, hep ilklerle anılmaktadır. GAGİAD, Türkiye'deki GİAD'lar içerisinde TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Güvence Belgesini ilk alan, benzer kuruluşlar arasında kadınlar kurulunu ilk kuran, 1997 yılında Gaziantep'e yeşil alan kazandırmak üzere 2 adet GAGİAD hatıra ormanı kuran, Türkiye'de ki STK'lar arasında Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesini alan bir dernektir. Sene başında başlayıp hala devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürüttüğümüz 'Genç Gaziantep Kodluyor' projemizle öğrencilerimizin bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımlarını arttırabilmek, kendilerini ifade edebilmelerine ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Teknoloji sürekli gelişiyor, kendini yeniliyor. Bu kapsamda geleceğin dili olan robotik kodlama sağladığı kazanımlarla çocuklarımıza farklı bakış açıları kazandıracaktır. Nihai hedefimiz; tüketen değil üreten nesiller yetiştirmektir" dedi.

" Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak tüm insanların ortak hayali"

Ekonomik anlamda yapılan projelerin yanında daha iyi bir dünyanın oluşması içinde çevre koruma alanında da çalışmalar yaptıklarını söyleyen Koçer, "Kurumlar arası işbirliğini artırmak ve gelecekteki projeler için tanışma ortamının sağlanması bizler için çok önemli. Girişimcilik ekonomiye hayat verip, refah ve fırsat oluşturur. Yeni fikirler geliştirmek sorun ve fırsatlara yeni bakış açısını keşfetmesinde yardımcı olur. Son yıllarda küresel ısınmayla beraber önem kazanan çevre koruma kavramı araştırmacı ve yatırımcılar tarafından dikkat çeken bir konu haline geldi. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarını odağında olan yeşil girişim kavramını daha iyi anladığımız günler yaşıyoruz. Çevre kirliliğini azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak amacıyla çözümler üretmek, sürdürülebilir çözümler bulmak için yenilikçi fikirlerin önemi çok büyüktür. En nihayetinde çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak tüm insanların ortak hayali olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Önümüze çıkan yeni gelişme ve fırsatları takip etmemiz gerekiyor"

Gaziantep'in Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Cihan Koçer, dünyaya ayak uydurmak için fırsatların ve gelişmelerin takip edilmesinin önemli olduğunu dile getirerek, " Gaziantep Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olmakla birlikte jeopolitik konumu sebebiyle çok önemli bir cazibe merkezi noktasında bulunmaktadır. Bölgemizin lokomotif ili olan Gaziantep, 2020 yılında 8 milyar dolara yakın ihracat ile Türkiye'nin en çok ihracat yapan beşinci ili konumundadır. 2021 yılı içinse 10 milyar dolar hedefine doğru gitmektedir. Gaziantep'in sanayide de, ekonomide de, bilimde de sürdürebilir bir politika ile bu başarısını uzun yıllar devam ettireceğine inancım tam. Dünyanın gittiği noktada önümüze çıkan yeni gelişme ve fırsatları takip etmemiz gerekiyor. Bu kapsamda Avrupa ile olan ticari ilişkilerimizde atılan adımları ve ülkeler arası işbirliklerini bu anlamda çok değerli buluyor ve bu ilişkileri güçlendirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Genç girişimcilere yönelik projeler yürütüyoruz"

EYE projesinden bahseden İspanya AEGARE Derneği Genel Sekreteri Arturo Jose Gonzales, "Girişimcilik 2020 Eylem Planı, Avrupa'nın girişimcilik potansiyelini açığa çıkarmak, mevcut engelleri kaldırmak ve AB'deki girişimcilik kültüründe devrim yapmak amacıyla ortaya atılmıştır. Bu projenin ana hedefleri, özellikle yeşil fikir ve özlemleri olan gençler arasında girişimci ilgi ve yeteneği teşvik etmek, gençlerin aktif ekonomiye katılımını teşvik etmek ve ortak ülkelerdeki gençleri başlangıç için gerekli temel araçlar konusunda eğitmektir. Bu kapsamda bizde EYE projesiyle 18-35 yaş aralığındaki gençlerin yeşil iş fikirlerini nasıl oluşturacakları ve uygulayacakları ve kendi KOBİ'lerini, startuplarını nasıl oluşturacakları konusunda gerekli beceri ve araçları edinmelerini sağlamayı ve eğitmeyi amaçlamaktayız" dedi.

Genç girişimcilere yönelik projeler yürüttüklerini söyleyen SOJOVEM Derneği Proje Koordinatörü Luis Ramalito ise " Bu projeyi yaparken ki hedefimiz; özellikle yeşil fikir olan gençler arasında girişimci ilgi ve yeteneği teşvik etmek, gençlerin aktif ekonomiye katılımını teşvik etmek ve ortak ülkelerdeki gençleri yeşil bir iş projesi başlatmak için gereken temel araçlar konusunda eğitmektir" diye konuştu.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - GAZİANTEP

Avrupa'daki STK'lardan GAGİAD'a ziyaret
Avrupa'daki STK'lardan GAGİAD'a ziyaret
Avrupa'daki STK'lardan GAGİAD'a ziyaret
Avrupa'daki STK'lardan GAGİAD'a ziyaret

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'daki STK'lardan GAGİAD'a ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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