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Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisi açıldı - Son Dakika

Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisi açıldı

07.01.2022 14:00
Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisi açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafineri tesisinin açılışına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafineri tesisinin açılışına katıldı. Bakan Varank açılışta; Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla yosun bazlı biyoyakıtının bu tesislerde üretileceğinin müjdesini verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri Konsepti Projesi (INDEPENDENT) kapsamında hayata geçirilen Avrupa'nın ilk ve tek Karbon Negatif Biyorafineri Tesisi'nin açılış törenine katıldı. Tesisin açılışı Boğaziçi Üniversitesi'nin Kilyos'ta bulunan Sarıtepe Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Bakan Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte turbo-jet motoruna yosun bazlı üretilen biyoyakıt ekleyerek motorun çalıştırılmasının testini yaptı. Varank açılışta; Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla yosun bazlı biyoyakıtının bu tesislerde üretileceğinin müjdesini verdi.

"Bu tesis Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisi"

Açılışını yaptıkları proje ile ilgili de bilgi veren Varank, "Bakanlık olarak Boğaziçi Üniversitesi ve Boğaziçi Teknopark iş birliğinde geliştirilen bu nadide projeye yaklaşık 6 milyon Avro destek sağladık. Proje bu desteği sonuna kadar hak etti. Açılışını yaptığımız bu tesis, tüm dünyada, yosun biyoteknolojileri alanında çalışmalar yürüten en önemli merkezlerden biri konumunda. Sadece ürettiği ürünlerle değil, fiziki yapısıyla da yeşil bir tesis. Tesisin elektrik ihtiyacının tamamı, burada bulunan rüzgar enerjisi santralinden karşılanıyor. Bu yönüyle Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisi" dedi.

"Tesiste üretilecek biyoyakıt enerji ihtiyacımızı önemli bir bölümünü karşılayacak"

Varank, "Ülkemizin temel ihtiyacı olan ya da cari açık verdiği birçok kritik ürün, biyoekonomi odaklı entegre üretim modeli ile burada geliştirilip üretilecek.Enerjiden tarıma, sağlıktan gıdaya geniş bir ürün yelpazesinden bahsediyoruz. Bu ürünler hiçbir fosil kaynağa bağlı olmadan, tamamen yosun tabanlı doğal kaynaklardan ve yerli imkanlarla elde edilecek. Türkiye gibi petrolde dışa bağımlı bir ülke için biyoyakıtlar ciddi bir alternatif konumunda. Bunun gibi tesislerde üretilecek biyoyakıt sayesinde enerji ihtiyacımızın önemli bir bölümünü uygun maliyetli ve güvenli bir şekilde karşılayabiliriz. Çevre dostu yapısını da düşündüğünüzde bu ürünün ülkemizde üretilip kullanılması ekonomimizde ciddi bir çarpan etkisi oluşturma potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı.

"Biyo-yakıtın uçaklarda kullanılmasına yönelik çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor"

Açılışta, küçük bir turbo-jet motoru modeline biyo-yakıt ekleyerek test yapıldı. Bu tesislerde üretilen biyo-yakıtın gerçek uçuşlarda kullanılacağının müjdesini de veren Varank, "Biyo-yakıtın uçaklarda kullanılmasına yönelik çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Türk Hava Yolları burada üretilen yerli biyojet yakıtını kullanarak ilk yurtiçi uçuşunu inşallah bu yıl içinde gerçekleştirecek. Milli Teknoloji Vizyonu derken böyle işleri kastediyoruz, bunun gibi projeleri gördükçe de emin olun geleceğe daha umutla bakıyoruz" diye konuştu.

Tören sonrası Bakan Varank, basın mensuplarına çikolata ikram etti. - İSTANBUL

Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisi açıldı
Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisi açıldı
Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisi açıldı
Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisi açıldı
Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisi açıldı
Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisi açıldı
Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisi açıldı

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Mustafa Varank, Türkiye, Enerji, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisi açıldı - Son Dakika Ekonomi


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