Avrupa Parlamentosu, yenilenebilir enerji hedefini yükseltti - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu, yenilenebilir enerji hedefini yükseltti

15.09.2022 09:54
Avrupa Parlamentosu, yenilenebilir enerji hedefini yükseltti

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 2030 için yenilenebilir enerji hedefinin yüzde 45'e yükseltilmesini istedi.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 2030 için yenilenebilir enerji hedefinin yüzde 45'e yükseltilmesini istedi.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurulunda, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yönetmeliklerinin güncellenmesi görüşüldü.

AP milletvekilleri, yenilenebilir ve enerji tasarrufu hedeflerinin yükseltilmesi konusunda üye ülkelerle yapılacak müzakerelere ilişkin pozisyonunu belirleyen belgeleri onayladı.

Buna göre, AB'nin 2030 yenilenebilir enerji hedefi, yüzde 40'tan yüzde 45'e yükseltilecek.

Her üye ülke 2030 yılına kadar sürdürülebilir enerjinin yaygınlaştırılması için 2 sınır ötesi proje geliştirmek zorunda olacak. Yıllık elektrik tüketimi yüksek ülkeler ise 3 sınır ötesi proje yapacak.

Üye ülkeler enerji verimliliğini de artıracak. AB ülkelerinin nihai enerji tüketimlerinin 2030 yılına kadar 2007'ye kıyasla en az yüzde 40 düşürülmesi sağlanacak.

AB Komisyonu, mayısta, enerji arz güvenliğini artırmak ve Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için hazırladığı planda, AB'nin 2030 yenilenebilir enerji hedefinin yüzde 40'tan yüzde 45'e çıkarılmasını, AB enerji verimliliği hedefinin de yüzde 9'dan yüzde 13'e yükseltilmesini teklif etmişti.

Bu aşamadan sonra AP ile AB Konseyi, düzenlemenin son halini belirlemek üzere müzakereler gerçekleştirecek.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Parlamentosu, yenilenebilir enerji hedefini yükseltti - Son Dakika

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