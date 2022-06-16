Avrupa ve ABD'ye gelinlikler Türkiye'den - Son Dakika
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Avrupa ve ABD'ye gelinlikler Türkiye'den

16.06.2022 09:21

Avrupa ve ABD'ye gelinlikler Türkiye'den Düğün sezonunun açılmasıyla gelinliklere talep arttı Evlenecek çiftler gelinliklere 8 bin ila 30 bin lira arasında ulaşabiliyor Düğün sezonunun açılmasıyla gelinliklere talep arttı.

Avrupa ve ABD'ye gelinlikler Türkiye'den

Düğün sezonunun açılmasıyla gelinliklere talep arttı

Evlenecek çiftler gelinliklere 8 bin ila 30 bin lira arasında ulaşabiliyor

İSTANBUL - Düğün sezonunun açılmasıyla gelinliklere talep arttı. İstanbul'da gelinlikler 8 bin lira ile 30 bin lira arasında satılıyor. Özellikle işlemeli ve kabarık modeller tercih ediliyor. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türkiye'deki gelinliklere ABD'den de ilgi arttı.

Düğün sezonunun açılmasıyla evlenecek çiftler hazırlıklara başladı. Sezonun gelmesiyle çiftler gelinliklere yöneldi. İstanbul'da 8 bin ila 30 bin lira arasından satılan gelinlikler müşterilerini bekliyor. Özellikle işlemeli ve kabarık modellerin tercih edildiği gelinliklere yurtdışından da yoğun talep bulunuyor. Avrupa ülkelerinden Almanya başta olmak üzere Belçika, Fransa gibi ülkelerden müşteriler Türkiye'yi tercih ediyor. Geçen yılların aksine bu yıl ABD'den de müşterilerin gelinlik için Türkiye'yi tercih ettiği belirtiliyor.

İstanbul'da düğün sezonunda gelinliklerin en çok tercih edildiği mekanlardan olan Fatih'teki ünlü gelinlikçiler çarşısını günlük ortalama 100 müşteri ziyaret ediyor. Çarşının yönetiminden elde edilen bilgilere göre yaklaşık 10 sene önce bu rakamın günlük 1000'e yakın müşteri sayısına ulaşıyordu. Gelinlikçiler ise Haziran ve Ağustos aylarının yoğun taleple geçeceğini söyledi. Öte yandan Eylül-Ekim aylarında da nişan sezonunun başlayacağını söyleyen gelinlikçiler, fiyatlarda müşterilere yardımcı olduklarını aktardı.

"Fiyatlar 8 bin liradan başlıyor"

Gelinlikçi Şengül Çapçı, pandemiden sonra yoğun bir sezona başladıklarını belirterek, "Haziran ile Ağustos ayları arasında düğün sezonumuz başlıyor. Eylül-Ekim gibi de nişan sezonumuz var. Düğün sezonunun başlamasıyla gelinliklere talep arttı. Pandemide kapalıydık ancak salgına göre şu an talepte artış var. Müşteriler gelinlik fiyatlarını biraz yüksek buluyorlar. Elimizden geldiği kadar müşterilere fiyatlarda yardımcı oluyoruz. Gelinlik fiyatları 8 bin liradan başlıyor, 30 bin liraya kadar çıkıyor" dedi.

"ABD'den gelen müşterilerimiz bu sene arttı"

Yurtdışından gelen müşterilerin genellikle kabarık gelinlikler tercih ettiğini ifade eden Çapçı, "Düğünün yapılacağı mekana göre gelinlik modelleri tercih ediliyor. Yurtdışından özellikle Almanya, Fransa, Belçika gibi Avrupa ülkeleri ve Arap ülkelerinden yoğun talep görüyoruz. Gurbetçilerimiz de gelinlik bakmaya geliyorlar. ABD'den gelen müşterilerimiz bu sene arttı" diye konuştu.

"Eskiden haftada 100 gelinlik dikiyordum, şimdi en fazla haftada 30 gelinlik çıkarıyoruz"

Gelinlikçiler çarşısına günlük olarak 100 müşteri geldiğini aktaran Çapçı, eskiden bu rakamın şimdiki günlük müşteri sayısının on katı olduğunu kaydetti. Çapçı, "Eskiden haftada 100 gelinlik dikiyordum, şimdi en fazla haftada 30 gelinlik çıkışımız oluyor. Şu anda civarlarda gelinlikçi sayıları arttığı için daha az satışımız oluyor" şeklinde konuştu.

"İşlemeli modeller tercih ediliyor"

Bir diğer gelinlikçi Betül Yaşar ise "Daha çok Arap ülkelerinden gelen müşterilerimizin işlemeli modelleri tercih ediliyor. Müşteri yoğunluğu pandemi sonrası arttı. Müşterilere elimizden geldiğince makul fiyatlar veriyoruz. Gelinliklerimiz ortalama olarak 8 bin TL'den başlıyor, 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Yaz da geldi, hareketlilik başladı diyebiliriz. Yaz mevsiminde daha çok yoğunluğumuz artıyor ve modeller üzerinde daha çok yoğunlaşıyoruz. Ekim-Kasım aylarına kadar bu yoğunluk devam eder" dedi.

Avrupa ve ABD'ye gelinlikler Türkiye'den
Avrupa ve ABD'ye gelinlikler Türkiye'den
Avrupa ve ABD'ye gelinlikler Türkiye'den
Avrupa ve ABD'ye gelinlikler Türkiye'den
Avrupa ve ABD'ye gelinlikler Türkiye'den
Avrupa ve ABD'ye gelinlikler Türkiye'den

YORUMLAR
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İngiltere'nin Avrupa Bakanı James Cleverly, Yarın Türkiye'ye Geliyor İngiltere'nin Avrupa Bakanı James Cleverly, Yarın Türkiye'ye Geliyor
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa ve ABD'ye gelinlikler Türkiye'den - Son Dakika

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