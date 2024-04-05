Ekonomi

Ayder Yaylası Ramazan Bayramı tatiline hazır

RİZE - Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası Ramazan Bayramı tatilinde misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'ndaki turistik işletmeler Ramazan ayının sonuna gelinmesi ve bayram tatilinin yarından itibaren başlayacak olması nedeniyle rezervasyonlarda ciddi bir doluluğa ulaştı.

Ayder Yaylası'nın yarından itibaren yoğun bir bayram tatili hareketliliğine gireceğini belirten otel işletmecisi Zeynep Haşimoğlu, "Rezervasyonlar güzel gözüküyor. Cumartesi günü itibariyle misafirlerimiz gelmeye başlar. Güzel bir bayram tatili olacak. Konaklamalı, günü birlik ziyaretler olacak. Yaylalar henüz açılmadı ama görünen güzel bir bayram tatili olacak. Hem turizmci olarak hem de burada yaşayan biri olarak havalimanı bizim yüzümüzü güldürüyor. Ayder'de 12 ay turizmi konuşabiliyoruz. Gelecekte de beklentimiz yüksek. Geçtiğimiz ay Ramazan ayı ve seçim dönemiydi. O yüzden zaten durgundu. Yarından itibaren güzel bir yoğunluk başlayacak" şeklinde konuştu.

Yayladaki otellerin neredeyse tamamının dolduğunu ifade eden Erkan Yılmaz, "Ayder'i bayram yoğunluğuna hazırlamaya çalışıyoruz. Kış ayından çıktık. Ayder'de çevre temizliği yapıyoruz. Yoları temizliyoruz. Bayramda 9 gün tatil olması sebebiyle yoğun bir katılım bekleniyor. Gelen misafirlere temiz bir Ayder göstermek istiyoruz. Otellerimizin birçoğu da neredeyse doldu. Yüzde yüz doluluk olmasa da yoğun bir doluluk var. Gelenleri inşallah memnun bir şekilde göndeririz. Fırtına öncesi sessizlik burada. Cumartesinden itibaren eski Ayder olacak diye tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.