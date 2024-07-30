Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, İl Genelinde 3 Milyar TL Yatırım Yaptı

Ekonomi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve ASKİ Genel Müdürlüğü il genelinde toplam 3 milyar 49 milyon 335 bin TL yatırım yaptı.

Aydın genelinde vatandaşların taleplerini yerine getirmeye çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede 2024 yılı içerisinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan ve devam eden projeler dahilinde toplam 3 milyar 49 milyon 335 bin TL yatırım yapıldı. Fen İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan 11 yatırımın 5'i tamamlanırken 6 yatırımda çalışmalar devam ediyor. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 7 yatırımın 2'si tamamlanırken, 5 yatırımda çalışmalar aralıksız sürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın toplam yatırım bedeli 2 milyar 426 milyon 250 bin TL olurken, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün toplam yatırım bedeli ise 587 milyon 85 bin TL oldu.

Yatırımlar ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi adına konuşan Belediye Meclis Üyesi Barış Altıntaş; "Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve ASKİ Genel Müdürlüğü olarak toplam yatırım bedelimiz 3 milyar 49 milyon 335 bin TL'dir. Fen İşleri tarafından Efeler ilçesi eski Aydın Tekstil alanı restorasyonu yapım işi devam ediyor. Yatırım bedeli 462 milyon 200 bin TL. Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi Doğal Yaşam Parkı, peyzaj ve çevre düzenlemesi yapım işi devam ediyor. Yatırım bedeli 211 milyon 650 bin TL. Didim ilçesi Kültür Merkezi yapım işi devam ediyor. Yatırım bedeli 114 milyon 500 bin TL. Kuyucak ilçesi kreş yapım işi devam ediyor. Yatırım bedeli 15 milyon TL. Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 3 bin kişilik kapalı spor salonu yapım işi devam ediyor. Yatırım bedeli 306 milyon 500 bin TL. Aydın ili genelinde sathi parke kaplama, altyapı ve sanat yapıları yapım işi devam ediyor. Yatırımların toplam bedeli 1 milyar 30 milyon TL. Söke ilçesi yeraltı otoparkı yapım ikmal inşaat işi bitti. Yatırım bedeli 23 milyon 500 bin TL. Aydın genelinde parke kaplama ve yama yapılması işi bitti. Yatırım bedeli 144 milyon TL. Kuşadası ilçesi TARİŞ alanı restorasyon işi bitti. Yatırım bedeli 25 milyon TL. Söke otogar yapım işi bitti. Yatırım bedeli 120 milyon 500 bin TL. Köşk ilçesi Akçaköy Mahallesi düğün salonu yapım işi bitti. Yatırım bedeli 9 milyon 500 TL. Fen İşleri'nin toplam yatırım bedeli 2 milyar 426 milyon 250 bin TL. ASKİ Genel Müdürlüğü'nün toplam yatırım bedeli 587 milyon 85 bin TL'dir. ASKİ Genel Müdürlüğü olarak 7 yatırımımız bulunmaktadır. Bunlardan 2 adeti tamamlanmıştır, 5 adet yatırımımız ise devam etmektedir. Söke ilçesi Karakaya Mahallesi içme suyu hattı inşaat yapımı tamamlandı. Yapım bedeli 2 milyon 680 bin TL. Aydın'ın muhtelif ilçe ve mahalle yollarında beton parke ile onarım yapılması işi tamamlandı. Yatırım bedeli 30 milyon 385 bin TL. Kuşadası Davutlar Güzelçamlı kanalizasyon hattı yapımı devam ediyor. 2024 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım bedeli 65 milyon TL. Buharkent kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu ve atık su arıtma tesis yapım işi devam ediyor. 2024 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım bedeli 145 milyon TL. Söke Atburgazı, Tuzburgazı ve Doğanbey içme suyu yapım işi devam ediyor. 2024 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım bedeli 10 milyon TL. Söke kısmi kanalizasyon ve kollektör hattı ve yağmur suyu hattı Savuca ve Yenidoğan mahalleleri kanalizasyon ve Sazlı Mahallesi kanalizasyon terfi hattı inşaat yapımı devam ediyor. 2024 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım bedeli 130 milyon 20 bin TL. Didim Akbük, Fevzipaşa ve Denizköy mahalleleri ana kuşaklama kollektör yapım işi devam ediyor. 2024 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yapım bedeli 204 milyon TL'dir" dedi. - AYDIN