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Aydın'da 7 bin 796 kadın mikrokredi ile girişimciliğe adım attı - Son Dakika

Aydın'da 7 bin 796 kadın mikrokredi ile girişimciliğe adım attı

25.11.2021 09:28
Aydın'da 7 bin 796 kadın mikrokredi ile girişimciliğe adım attı

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen '7 Kibele Belgeseli'nin gösterimine katılan Türkiye İsrafı Önleme Vakfının (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, "Faaliyetlerimizin başladığı tarihten itibaren ulaşılan toplam mikrogirişimci sayısı 7 bin 796'ya ulaştı" dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen '7 Kibele Belgeseli'nin gösterimine katılan Türkiye İsrafı Önleme Vakfının (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, "Faaliyetlerimizin başladığı tarihten itibaren ulaşılan toplam mikrogirişimci sayısı 7 bin 796'ya ulaştı" dedi.

Yapımcılığını TİSVA, Aziz Akgül, Begüm Kondakçı, Nurdan Tekeoğlu'nun üstlendiği ve yönetmenliğini Orhan Tekeoğlu'nun yaptığı mikrogirişimci kadınların arasından seçilen 7 kişinin başarı öyküleri anlatıldığı '7 Kibele Belgeseli'nin Aydın gösterimi gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından belgesel gösteriminin açılış konuşmasını yapan Sevilay Köseoğlu aldığı mikrokredi ile hayalini gerçekleştirdiğini belirtti. 15 yıl önce mahallesindeki bakkal dükkanını devralarak ticarete atıldığını kaydeden Köseoğlu, "İşletmemi yürütürken, baba mesleğim olan ve benim de her zaman hayallerimdeki kasaplığı yapmaya karar verdim. Mikrokedi ile işimi bir tık daha büyüterek işlerimin arasına kasaplığı da ekledim. Et almaya gelen herkes elimde satırla beni görünce önce şaşırıyor sonra da tebrik ediyorlar. Bu mesleği yapmaktan ve insanlara hizmet etmekten gurur duyuyorum. Yeter ki isteyelim, isteyerek yapılan bir işte başarılamayacak hiç bir şey yok" dedi.

Grup Şirketleri Temsilcisi Ayhan Coşkun, "Kadın üretkenliği önce ailenin, sonra yerel kalkınmanın ve en nihayetinde toplumun sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip. Pandemi süreci bize gösterdiği gibi varlığımızın en önemli dayanaklarından bir diğeri de tarım sektörü oldu. Kadının tarımdan sadece iş gücü ile değil, girişimciliği ve oluşturucu ruhu ile üretken olması tarımın geleceği açısından kritik bir husus. Geçtiğimiz ilk baharda Tekfen Vakfı ile TİSVA kadının tarımdaki elini güçlendirmek üzere kadın çiftçilere destek vermek için güçlerini bir kez daha birleştirerek Kadın Çiftçi Projesi'ni hayata geçirdi. Kadın Çiftçi Kredisi Ege Bölgesi'ndeki dar gelirli kadın çiftçilere destek sağlamakla kalınmıyor, kadınlarımıza uygulama desteği de veriliyor. TİSVA'da bu kredi kapsamında kredi kullanan kadınlara Temel Finansal Okur Yazarlık Eğitimi veriyor" diye konuşarak kadın çiftçileri krediden yararlanmaya davet etti.

"42 bin 414 kadın aktif olarak mikrokredi kullanıyor"

Türkiye çapında 42 bin 414 aktif kadının mikrokedi kullanmaya devam ettiğini belirten TİSVA Mütevelli Heyet Başkanı Fatih Akgül, "11 Haziran 2003 tarihinde başlatılan ve 18 Temmuz 2003 tarihinde ilk dağıtımı Diyarbakır'da, her biri 500 TL olan toplam 3 bin TL mikrokredi ile yapılan Türkiye Grameen Mikrofinans Programı, 4 Kasım 2021 tarihi itibariyle 1 milyar 210 milyon TL toplam mikrokredi dağıtıma ulaşmıştır. Program dahilinde 200 binden fazla dar gelirli mikrogirişimciye kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları için küçük bir sermaye sağlanmıştır. Bu tarih itibariyle 42 bin 414 aktif mikrogirişimci mikrokredi kullanmaya devam etmektedir. Program, 64 il 93 şube de başarılı bir şekilde ve hiçbir teminat ve kefalet istemeden, tamamen güvene dayalı olarak dar gelirli kadınlara hizmet vermektedir. Koronavirüs süreci dahil olmak üzere, ödemelerde yüzde 100 geri dönüş oranı sağlanmıştır. Çalışkan Kibelelerimizin yaptıkları işlerin sektörel dağılımı; hayvancılık, ticaret, işlem ve üretim, tarım, işletme sahipliği ve diğer hizmetler şeklindedir. Aydın'da da Aydın Merkez, Aydın Batı ve Nazilli Şubelerimizde toplamda aktif mikrogirişimci sayımız 2 bin 145 olup, faaliyetlerimizin başladığı tarihten itibaren ulaşılan toplam mikrogirişimci sayısı 7 bin 796'dir. Toplam dağıtımı yapılan mikrokredi tutarı ise 53 milyon 198 bin 163 TL'ye ulaşmış durumdadır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aydın Mikrofinans Şubesi'den mikrokredi alan mikrogirişimci kadınlara mikrokredi çekleri takdim edilirken, son olarak Aydın'dan Sevilay Köseoğlu, Mardin'den Zerge Torun, Artvin'den Meryem Alpaslan, Gaziantep'den Seher Toprak, İstanbul'dan Melek Yılmaz, Mersin'den Fatma Kalkan ve Diyarbakır'dan Güler Bal gibi mikrogirişimci kadınların başarı öyküleri anlatıldığı '7 Kibele Belgeseli'nin Aydın gösterimi gerçekleştirildi.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen '7 Kibele Belgeseli'nin gösterimine Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Efeler Sosyal Hizmetler Merkez Müdürü Dilara Büyüközer, Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyon Başkan Kübra Hergül, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aytekin Sezgin, AK Parti Efeler İlçe başkanı Hüsnü Elbir, AK Parti Efeler Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, Grup Şirketleri Temsilcisi Ayhan Coşkun, TİSVA Mütevelli Heyet Başkanı Fatih Akgül, TİSVA Genel Müdürü Halil Orhan, Mikrofinans Aydın Şube yöneticisi Müşerref Kahraman ve kadın girişimciler katıldı. - AYDIN

Aydın'da 7 bin 796 kadın mikrokredi ile girişimciliğe adım attı
Aydın'da 7 bin 796 kadın mikrokredi ile girişimciliğe adım attı
Aydın'da 7 bin 796 kadın mikrokredi ile girişimciliğe adım attı
Aydın'da 7 bin 796 kadın mikrokredi ile girişimciliğe adım attı
Aydın'da 7 bin 796 kadın mikrokredi ile girişimciliğe adım attı

Türkiye, Efeler, Kybele, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da 7 bin 796 kadın mikrokredi ile girişimciliğe adım attı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Aydın'da 7 bin 796 kadın mikrokredi ile girişimciliğe adım attı - Son Dakika
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