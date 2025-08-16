Aydın'da Akdeniz Meyve Sineği Tehdidi - Son Dakika
Aydın'da Akdeniz Meyve Sineği Tehdidi

Aydın\'da Akdeniz Meyve Sineği Tehdidi
16.08.2025 11:06
Aydın'da incirlerde Akdeniz meyve sineği görüldü, çiftçiler mücadele başlattı.

Türkiye'nin en önemli incir üretim merkezi Aydın'da incir meyvelerinde Akdeniz meyve sineği görüldü. Çiftçiler her geçen gün artış gösteren zararlıya karşı mücadele çalışması başlattı. Geçtiğimiz yıllarda daha çok taban arazilerde görülen Akdeniz meyve sineğinin bu yıl yaylalardaki arazilere kadar ulaşması çiftçileri şaşırttı.

Aydın'ın milli ürünü sarı lop incirlerde bu yıl üretimin en önemli tehditlerinden biri olan Akdeniz meyve sineği görüldü. Daha önceki yıllarda genellikle taban ve ova arazilerde görülen Akdeniz meyve sineğinin rakımı 600 metrenin üzerindeki arazilere kadar görülmeye başladığını belirten çiftçiler, mücadele çalışması yapılamayan bahçelerde popülasyonun her geçen gün artarak devam ettiğini belirttiler.

Akdeniz meyve sineğinin birkaç yıl öncesine kadar yaylalardaki arazilerde pek fazla görünmediğini ancak bu yıl tuzaklarda çok miktarda görüldüğünü belirten çiftçilerden Yunus Emre Kılınç, "Tarımsal üretimde kuraklıkla mücadele ederken şimdide Akdeniz meyve sineği görülmeye başladı. Geçen yıllarda bu kadar yoğun değildi. Bu yıl yapılan tuzak kontrollerinde zararlı popülasyonunda artış gözlemledik. Bunun da tek bir çaresi var. Mücadele etmek. Bu çerçevede incir hasadı öncesi Akdeniz meyve sineği ile mücadele ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da Akdeniz Meyve Sineği Tehdidi

SON DAKİKA: Aydın'da Akdeniz Meyve Sineği Tehdidi - Son Dakika
