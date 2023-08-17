Aydın'da taze incir hasadı başladı! Tarlada 22, pazarda 70 TL'den satılıyor

Aydın'da erkenci taze incir üretimi, toptan ticareti ve ihracatının yapıldığı önemli noktalardan birisi olan Buharkent'te hasat sezonu oldukça hareketlendi. Yaklaşık 5 hafta önce İncir bahçelerinde başlayan hasat ile birlikte ilçenin dışarıya açılan kapısı olan toptancı halinde de hareketlilik artarak devam ediyor. Tarladan 22-23 TL'ye alınan incirler pazarda 50-70 TL arasında satılıyor.

"GÜZEL BİR SEZON BEKLİYORUZ"

Mevsim şartlarının uygun olmaması nedeniyle sezonun geç başladığını ancak hızlı bir şekilde sevkiyatların sürdüğünü ifade eden Buharkent Toptancı Hali esnaflarından İbrahim Sancak; "Sezonumuz başlayalı yaklaşık 25 gün oldu. Rekoltemiz de iyi ve güzel bir sezon geçireceğiz inşallah. Ürünlerimiz piyasaya girdiğinde daha da iyi olacak ve daha da kaliteli geçecek inşallah. Ürünlerimizi en iyi şekilde Türkiye'ye ve ihracata sunacağız. Dağlarından yağ, ovasından bal akan Buharkent'imizde yetişen incirlerimizden herkesin yemesini sağlayacağız." dedi.

"50-60 BİN TON REKOLTE BEKLİYORUZ"

Sancak sözlerini şöyle sürdürdü: "Taze incirin dünya genelinde ilk olarak Buharkent'ten turfanda şekilde piyasaya girmesi bizim için çok iyi. Şu an iç piyasa ile birlikte uçak kargo ile Dubai ve Katar'a sevkiyatımız var. Ürünümüz bollaştığında tüm ülkelere ihracatımız başlamış olacak. Üreticimiz de bu işten çok memnun kalacak. 30 TL'den başlayan toptan alışlarımız şu an 22-23 TL bandında seyrediyor. Bizden de toptancıya yaklaşık 2 TL fark ile teslim ediliyor. Nihai tüketiciye de duyduğumuz kadarıyla 50-70 TL bandında satılıyormuş. Ürünümüz en güzel ve en taze şekliyle de pazara giderek tüketicimizle buluşturuyoruz. Bu sene 50-60 bin ton rekolte bekliyoruz. Özellikle de dünyada eşi benzeri olmayan Sarı Lop İncirimiz, erkenciliği, kalitesi, araması, lezzeti ve güzelliği ile en çok tercih edilen, insanların incirle buluşmasını sağlayan taze incirimiz oluyor" dedi.