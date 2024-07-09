Aydın'ın Haziran Ayı İhracatı 118 Milyon Dolar Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aydın'ın Haziran Ayı İhracatı 118 Milyon Dolar Oldu

Aydın\'ın Haziran Ayı İhracatı 118 Milyon Dolar Oldu

Aydın'ın Haziran ayı ihracatı 118 milyon dolar olarak gerçekleşti. Madencilik sektörü ise 16 milyon dolarlık döviz getirisiyle lider sektör oldu.

09.07.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önemli ihracat ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın'ın Haziran ayı ihracatı 118 milyon dolar olurken, 16 milyon dolarlık döviz getirisi ile madencilik sektörü lider oldu.

2023 yılında 42,6 milyar dolarlık ihracata imza atan ve 2024 yılına da mevcudu koruma hedefiyle giren Egeli ihracatçılar, 2024 yılının ilk yarısında ihracatta yüzde 5'lik gerilemeye engel olamadı ve ihracatta 19 milyar 783 milyon dolara geriledi. Türkiye'nin ihracatına en büyük katkıyı sağlayan ikinci bölge konumundaki Ege Bölgesi, Ticaret Bakanlığı'nın faaliyet illerine göre ihracat istatistikleri çerçevesinde Haziran ayında 3 milyar 23 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. 2023 yılı Haziran ayındaki ihracatı 3 milyar 470 milyon dolar olan Ege Bölgesi'nin ihracatı 2024 Haziran ayında yüzde 13 kan kaybetti.

Ege Bölgesi illerinden İzmir, Muğla ve Afyonkarahisar 2024 yılının ilk yarısında, 2023 yılının aynı dönemine göre ihracatlarını artırmayı ya da korumayı başarırken, Ege Bölgesi'ndeki diğer iller 2023 yılı ihracat performanslarının gerisinde kaldı. Bu kapsamda Evliya Çelebi'nin "Dağlarından yağ ovalarından bal akar" diye tanımladığı Aydın'ın ihracatı Haziran ayında yatay bir seyir izledi. 2023 yılı Haziran ayında 119 milyon dolar ihracat yapan Aydın, 2024 yılının Haziran ayında 118 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı. Aydın'ın ihracatında madencilik sektörü 16 milyon dolarlık döviz getirisiyle lider sektör oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Madencilik, İhracat, Aydın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'ın Haziran Ayı İhracatı 118 Milyon Dolar Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
10:01 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte Bakan Şimşek’in önüne konulan 3 rakam En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
08:19 Elazığ’da akılalmaz olay Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:34 Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum
10:20 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana’yı karıştırdı 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana'yı karıştırdı
10:14 EURO 2024’e damga vuran Merih Demiral Süper Lig’e geliyor EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral Süper Lig'e geliyor
09:52 Erdoğan’dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze’deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız
09:31 Fransa mı İspanya mı EURO 2024’te ilk finalist belli oluyor Fransa mı İspanya mı? EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
09:15 Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı
09:04 Takipten bile çıktı Wanda Nara, Mauro Icardi’ye boşanma davası açtı Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 11:39:17. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'ın Haziran Ayı İhracatı 118 Milyon Dolar Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement