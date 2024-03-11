Pamuk ticaretindeki sorunları Hazine ve Maliye Bakanı\'na ileten Aydın Ticaret Borsası, mahlıç pamuktaki KDV kesintisinin kaldırılmasını talep etti

Pamuk ticaretindeki sorunları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e anlatan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, mahlıç pamuktaki KDV kesintisinin kaldırılmasını talep etti.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in teşrifleriyle, 365 oda ve borsa başkanının katılımı ile gerçekleştirilen TOBB Oda ve Borsa Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, "Önceliğimiz üretim, istihdam, yatırım ve ihracat. Beklentimiz, el birliği, akıl birliği ile sektörlerde, illerde yaşanan sıkıntıların çözülmesi. Birliğimizin ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, Bakan Yardımcılarımız ve Bakanlık bürokratlarının katılımıyla Oda/Borsa Başkanları İstişare Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Reel sektörün sıkıntılarını, talep ve önerilerini aktardık. Sayın Bakan uygulanan programın hedeflerini ve yol haritasını anlattı. Faydalı bir toplantı oldu. Reel sektörün ve illerin sesine daha fazla kulak verilmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Gerçekleşen istişare toplantısında Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik talepler konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na bilgilendirmede bulundu.
Çondur; "Mahlıç pamukta uygulanan KDV tevkifatı kaldırılmalı"
Mahlıç pamuk ticaretinin önündeki en büyük engelin Katma Değer Vergisi'ndeki (KDV) kesinti sorunu olduğunu belirten Başkan Çondur; "Bakanımıza mahlıç pamuk ticaretinde yaşanan sorunları aktardık. Kendilerine mahlıç pamuk ticaretinin olumsuz yönde etkilenmemesi ile ilgili tebliğ maddeleri gereğince çırçır işletmelerinde uygulanmakta olan (9/10) Kısmi KDV Tevkifatı uygulamasının kaldırılmasına yönelik talebimizi ilettik" dedi.
İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme konusunda Aydın Ticaret Borsası ihracatçı üyelerinin taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ileten Çondur, "Bilindiği üzere ülkemizde ihracat bedelinin yurda getirilmesi zorunluluğu bulunmakta olup bedelin 180 gün içinde yurda getirilmesiyle ihracat yapılan mal veya hizmetin karşılığı olan paranın ülkeye girişini sağlamaktır. Fakat belirlenen yasal süre içinde ihracat hesabının kapatılmaması halinde firma yetkilileri gerekli mercilere ifade vermekte ve netice olarak aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu nedenle ihracatçılarımızın yaşadığı olumsuzluklardan dolayı mağduriyete uğradığı ve bu durumun giderilmesi için de 180 gün olan sürenin 1 yıl olarak revize edilmesi hususunda Bakanımıza talebimizi bildirdik" şeklinde konuştu.
"Gerçek kişi firmalar da destek kapsamına dahil edilmeli"
Döviz dönüşüm desteğine gerçek kişi firmaların da dahil edilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Çondur; " Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi kapsamında ticari hayatta liralaşmanın desteklenmesi amacıyla firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerden Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteğinin sağlanması hususunda ilgili destekten sadece tüzel kişiliğe sahip firmaların değil gerçek kişi firmalarında destek kapsamına dahil edilmesi konusundaki görüşlerimizi paylaştık. TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek' in teşrifleriyle gerçekleştirilen Oda/Borsa İstişare Toplantısı'nda sektörel ve bölgesel sıkıntıları dile getirerek, çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunduk. Oldukça verimli geçen toplantıya ev sahipliği yapan TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, sorunların çözümleri noktasında bizleri dinleyen, ilettiğimiz konuların takibinde olacağını dile getiren Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e Aydın Ticaret Borsası ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AYDIN
Son Dakika › Ekonomi › Pamuk ticaretindeki sorunları Hazine ve Maliye Bakanı'na ileten Aydın Ticaret Borsası, mahlıç pamuktaki KDV kesintisinin kaldırılmasını talep etti - Son Dakika
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan ayında merdiven altından ucuza alınan gıdaların genellikle çöpe gittiğini belirterek, bu durumun daha çok israfa sebep olduğunu ve esnaflara destek sağlanması gerektiğini söyledi. Dere, ayrıca Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek ve yılda 26 milyon ton civarında meyve, sebze ve gıdanın israf edildiğini vurgulayarak, israftan kaçınılması ve ihtiyaç sahiplerine destek olunması gerektiğini ifade etti.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentsel dönüşüme yönelik yaptıkları imar planının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı. Samsun'daki tüm kentsel dönüşümün uygulaması gereken adalar ve mahalleler tespit edilmiş durumda.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 218 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,3 artışla 2 milyon 410 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 355 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 918 milyon 770 bin 901,10 lira, işlem miktarı ise 1.666,70 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 472 milyon 187 bin 792,37 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuraş Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde, 31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşlardan Cumhur İttifakı adayları için destek istedi. Kalaycı, MHP Konya İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı, Konyaspor - Adana Demirspor maçında taraftarlarla buluştu ve Ülkü Ocakları Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Ayrıca AK Parti ilçe seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret eden Kalaycı, Konya Tarım Fuarı'na katılarak sektör temsilcileri ve çiftçilerle görüştü. Kalaycı, Konya'nın tarım, otomotiv ve gıda sektörlerindeki fuar girişimlerini desteklediklerini belirtti.
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği'nin (TÜRKLİM) 27. Genel Kurul Toplantısı'nda Hamdi Erçelik, başkanlık görevine seçildi. Dernek, liman işletmecilerinin sorunlarına çözüm bulmak ve dayanışmayı sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. Genel Kurul'a Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Kıyı Yapıları Genel Müdürü, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı ve sektörün önemli isimleri katıldı. Ayrıca, denizcilik sektöründe çalışan 22 kadın liman işçisi de buluşmaya katıldı. Aydın Erdemir'in 2,5 yıllık başkanlık görevini devretmesiyle Hamdi Erçelik, TÜRKLİM'in yeni başkanı oldu.
Edirne'deki iş insanları, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar sürdürülen Ahilik geleneklerinden birisi olan 'Zimem Defteri' uygulamasını hatırlatmak için harekete geçti. Hayırseverler, mahalleleri dolaşarak küçük esnafla görüşüp veresiye defterinde hesabı bulunan vatandaşların borcunu ödedi. Edirne Şube Başkanı Oğuz Kurum, yönetim kurulu üyeleri, dar gelirli ailelerin yaşadığı mahallelerde bakkalları ve fırınları dolaşarak veresiye defterlerindeki borçları kapatmak için esnafı gezdi. Hayırseverler, dar gelirli ailelerin borçlarını kapatan ve veresiye defterlerini alarak iş yerinden ayrılan hayırseverlere teşekkür etti. Ahilik geleneğinin yaşatılması ve bu mirasın takipçisi olma yolunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiği vurgulandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Makine OSB'de toplam 6 milyar 847 milyon lira yatırım bedelindeki toplu temel atma ve açılış törenine katıldı. Yalova'nın sanayiciler için cazibe merkezi haline geldiğini belirten Bakan Kacır, makine sektörünün ihracatını 12 kat artırarak 25 milyar dolara çıkardığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?