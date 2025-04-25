AYEDAŞ\'tan Anadolu Yakası\'na Kesintisiz Enerji

Kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren AYEDAŞ, 2024 yılı boyunca İstanbul Anadolu Yakası'nda bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerine aralıksız sürdürdü. Nüfus yoğunluğu, dinamik kentleşme yapısı ile öne çıkan Anadolu Yakası'nın enerji altyapısını yenileyerek daha dayanıklı hale getiren şirket, aynı zamanda dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de büyük önem verdi.

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine alarak insan ve teknoloji odağıyla projeler üreten, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile birlikte Enerjisa Dağıtım Şirketleri çatısı altında faaliyet gösteren AYEDAŞ, 2024 yılında da müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımıyla önemli çalışmalara imza attı.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Yakası'nda 3 milyondan fazla kullanıcıya hizmet sunan şirket, gerçekleştirdiği altyapı yatırımları ve dijitalleşme projeleriyle bölge halkına daha güvenilir, kesintisiz ve kaliteli enerji arzı sağlamak adına çalışmalarını sürdürdü.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğun olarak devam ettiği İstanbul Anadolu Yakasında hizmet sunan, AYEDAŞ, 8 bin 404 trafo ve 34 bin 821 kilometrelik enerji hattının yer aldığı bölgede 2024'te de bakım, yenileme ve yatırım faaliyetlerine aralıksız devam etti. Bölgenin artan enerji talebini karşılamak ve sürdürülebilir enerji dağıtımı sağlamak çalışmalarının yanı sıra şirket, aynı zamanda karbon ayak izini azaltacak uygulamalarına da öncelik verdi.

İstanbul Anadolu Yakasında 'da kesintisiz enerji için altyapı güçleniyor

Daha aydınlık ve dirençli şehirler hedefiyle; mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için çözüm üreten AYEDAŞ, Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 54.932 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirdi. Bununla birlikte, bin 679 elektrik panosu, 168 trafo ve 3 bin 14 dağıtım merkezinde de kapsamlı bakım işlemleri yapıldı. Ayrıca 3 bin 1 kilometrelik enerji hattının bakımını tamamlayarak, dağıtım sürekliliğine katkı sağladı.

2024 yılı yatırım hedeflerini gerçekleştiren şirket, özellikle yeni yerleşim alanları ve dönüşüm bölgelerinde altyapı ihtiyaçlarını karşılamak adına 756 kilometre uzunluğunda yeni enerji kablosu döşedi. Buna ek olarak, 2 bin 215 yeni aydınlatma armatürü montajı gerçekleştirilirken, bin 24 yeni pano ve 143 trafo merkezi kurulumu ile enerji şebekesi güçlendirildi. Tüm bu yatırımlar, Anadolu Yakası'nın değişen sosyo-ekonomik yapısına uygun olarak planlandı ve yerel yönetimlerle koordineli şekilde yürütüldü. 2025 yılı itibarıyla ise yüzde 90 akıllı şebeke hedefi doğrultusunda dijital odaklı yatırımlar sürecek.

Teknoloji odaklı çözümlerle daha verimli enerji yönetimi

Enerji sektöründeki dijital dönüşüme öncülük edenlerden olan şirket, 2024 yılında operasyonel süreçlerini geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla teknoloji odaklı projelere hız kazandırdı. Enerjisa Dağıtım Şirketleri çatısı altında yürütülen Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi kapsamında hayata geçirilen Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, kriz anlarında kesintisiz iletişim imkanı sunarak afet yönetimine önemli katkılar sağladı. Müşteri hizmetlerinde de dijitalleşmeyi ön planda tutan Enerjisa Dağıtım Şirketleri, ChatVolt uygulaması ile kullanıcıların anlık mesajlaşma üzerinden daha hızlı ve etkin destek almasını mümkün kıldı.

Müşteri odaklı hizmet anlayışı

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, ayedas.com.tr, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Ayedaş 186 Mobil Uygulaması, 0(216) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan AYEDAŞ, enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına devam edecek. - İSTANBUL