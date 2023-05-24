AYM'den gelen iptal kararı Resmi Gazete'de yayınlanırken, pandemi döneminde ödenen cezaların geri alınmasının yolu açıldı - Son Dakika
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AYM'den gelen iptal kararı Resmi Gazete'de yayınlanırken, pandemi döneminde ödenen cezaların geri alınmasının yolu açıldı

24.05.2023 13:35

Koronavirüs pandemisi döneminde kesilen cezaların iadesi için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itiraz karara varıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ödenen idari para cezalarının geri ödenmeyeceğine ilişkin madde iptal edildi. Böylece para cezalarını ödeyenlerin ödedikleri tutarları geri almasının yolu açılmış oldu.

Koronavirüs pandemisi döneminde kesilen cezalara ilişkin Anayasa Mahkemesine yapılan itirazın karar metni Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYM'DEN İPTAL KARARI

Anayasa Mahkemesi kararında, "...tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verildiği belirtildi.

CEZALARIN GERİ ALINMASININ YOLU AÇILDI

Böylece, pandemide ödenen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin idari para cezalarının geri alınmasının yolu açıldı.

"ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞUNA KARAR VERİLDİ"

Kararda, "Anayasa Mahkemesi 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "...tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE oyçokluğuyla karar verildi" denildi.

CEZALAR İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yılın sonlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Tahsilat tebliğine göre, maske başta olmak üzere salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezaları silindi. Buna göre, 9 Kasım 2022'den önce yapılmış ceza ödemelerinin iade edilmemesine karar verilmişti.

YORUMLAR (1)
  • Celal Değirmenci: Anayasa mahkemesinin kaldırılması geç bile kalmıştır. Çünkü devletin yanında değildir. Meclis kararlarının üzerin de olamaz. Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AYM'den gelen iptal kararı Resmi Gazete'de yayınlanırken, pandemi döneminde ödenen cezaların geri alınmasının yolu açıldı - Son Dakika


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