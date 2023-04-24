Recep Tayyip Erdoğan'dan vergi açıklaması: Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaf aynı cins araçlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek - Son Dakika
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Recep Tayyip Erdoğan'dan vergi açıklaması: Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaf aynı cins araçlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek

24.04.2023 14:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu. Esnafa yönelik müjdeyi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaf aynı cins araçlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesi halka hitap etti.

"BATARYA FABRİKASI BU ATILIMIN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDANDIR"

Temeli atılacak batarya fabrikasının öneminden bahseden Erdoğan, "Biraz sonra Togg SIRO batarya fabrikasının temel atma törenine katılacağız. Bu tören öncesi evvela sizlerle kucaklaşmak hasret gidermek isterim. Ülkemizin yerli ve milli markası Togg, sadece bir otomobil fabrikası değildir. Togg aynı zamanda tasarımı, yazılımı, temiz enerji çözümleri ile bir teknoloji hamlesidir. Temeli atacağımız batarya fabrikası da bu atılımın en önemli unsurlarından biridir. Dünyada hızla gelişen ve yaygınlaşan elektrikli araç piyasasında söz sahibi olmanın yolu diğer hususlarla birlikte batarya teknolojisinin öncülüğünü yapmaktan geçiyor. Bu bataryalar sadece Togg'da değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Yaklaşık 30 milyar liralık bir yatırım olan SIRO batarya fabrikasının şimdiden Gemliğimize, Bursamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

ESNAFA ÖTV MÜJDESİ

Esnaflara bir de müjde veren Erdoğan, "Hazır konu üretimden, yatırımdan açılmışken esnaflarımızla ilgili bazı müjdeleri de bugün burada sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz. Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız düzenleme ile basit usülde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk. Berber, terzi, bakkal, manav, taksici, dolmuşçu gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık. Hali hazırda 830 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca basit usül dışında kalan 13 büyükşehirimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz. Yeni uygulamanın büyükşehirlerdeki pazarcı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra, palavra. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.

YORUMLAR (10)
  • Murat: Yahu bakın bunu kaç kez soledim buralardan dedimki vatandaş araba alamazken ticarilere ÖTV siz araba alma hakkı tanıdınız yazık günah para kazananlar arabalarını sifirlarken gariban vatandaş ÖTV yüzünden araba almaya yanaşmıyor pahaliliktan artık yeter Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • İdris Akın: Biz insan değiliz ticarilere yapılsın indirim hepmi parası olana çalışır sistem ya Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Nuray Yigit: tek maaş eşinden kalanlara babadan tek maaşlı olanların maaşları düzelmediçe dul ve yetimlerden akp ye oy cıkmaz Cevap Yaz 31 15 Yayından Kaldır
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